四川懸崖鞦韆・有片｜女子疑遇繩索斷裂墮亡　曾驚呼「沒栓緊」

【四川悬崖秋千/四川懸崖鞦韆】近日，一女子在四川一景區玩高空項目時墮亡，引發網民關注。據網民發佈的影片顯示，女子墮落前曾驚呼繩子「沒拴緊」。據悉，事發地為四川瑪琉岩探險公園，目前該景區已停業整頓。5月5日，四川省華鎣市通報，已成立調查組，相關責任單位和責任人員正在依法調查處理。



女子墮落前曾說繩子「沒拴緊」

《大風新聞》報道，影片中，一女子身穿黑色上衣、短褲，戴著頭盔，披著一面藍色披風，身旁有兩名穿著紅色馬甲背心的工作人員在協助，其背心上標有「重慶探險營」。

女子正在向前滑行，身旁有兩名工作人員協助。（大風新聞）

女子身子越過欄桿處之後，其背上的繩索忽然脫落，導致女子從高處墮落。（大風新聞）

女子背上繩索連接的滑輪緩緩向前滑行，在接近前面欄桿處時，她驚叫：「沒栓緊，沒栓緊」。然而，工作人員並未阻止該女子滑行。當女子身子越過欄桿處之後，其背上的繩索忽然脫落，導致女子從高處墮落。

涉事景區已閉園 相關部門：正在調查

涉事景區四川瑪琉岩探險公園，位於四川省華鎣市溪口鎮。5月4日，景區官方賬號發佈臨時閉園公告稱，因受不可抗力因素影響，為全面保障景區設施設備安全、築牢遊覽安全防線，同時對景區內相關設施進行專項檢修維護，經景區管理處審慎研究並報備上級主管部門，現決定對景區實施臨時暫停營業。停業時間為5月4日至5月10日。

女子從高處墮落。（大風新聞）

5月5日，四川省華鎣市發佈通報稱，3日下午，遊客劉某某在瑪琉岩探險公園體驗「瀑布秋千」項目時受傷，送醫途中死亡。事故發生後，立即成立調查組，對事故原因進行深入調查。初步認定，該事故是一起企業生產安全責任事故，相關責任單位和責任人員正在依法依規調查處理中。目前，相關部門已會同家屬妥善處理善後事宜，公園已停業整頓。