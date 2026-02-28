北京首都博物館被揭「訪客留言即日被丟垃圾桶」惹議　館方急致歉

近日，有網友在社交平台發布視頻稱，在首都博物館內發現當天的「觀眾留言」被丟棄在垃圾桶裏，引發輿論熱議。



2月25日，首都博物館發布通報稱情況屬實，向廣大觀眾致歉，並依規嚴肅處理樓層管理員賈某和相關責任人。

博物館觀眾建議被館方當作垃圾處理▼▼▼

館方反應很快，調查、道歉、處理相關責任人，動作不可謂不迅速，態度也不可謂不誠懇。但這份「及時回應」，恐怕難以撫平觀眾心裏那道坎。試想，觀眾參觀博物館後，在留言簿上一筆一畫留下對文物的感悟、對展覽的建議，一轉頭卻發現它躺在垃圾桶裏，豈能不寒心？

更讓人寒心的是，從網傳視頻看，被丟棄的觀眾留言落款日期就是當天，說明它們從未進入博物館的管理視野，直接就被「處理」了。這也引發了公眾更深的質疑：此事究竟是賈某一人的疏忽大意，還是場館內部早已形成的慣例？

那些未被發現的留言，是否也悄無聲息地淪為垃圾？倘若博物館有留言收集、整理存檔、意見反饋的完整流程，怎會出現如此隨意處置的現象？由此觀之，表面上是一名管理員隨手丟棄了留言，實質上暴露的是博物館管理機制上的系統性「缺位」。

一紙通報、一次問責，或能平息一時的輿情，卻難以填補管理的漏洞，更無法挽回已受損的公信力。

也因此，博物館致歉只是第一步，拿出實打實的整改行動才是關鍵。首先，必須健全留言管理機制，從留言的收集、分類、存檔到意見的梳理與反饋，每個環節都需明確責任人，並建立可查詢、可追溯的規範流程。其次，要暢通留言反饋渠道，對觀眾提出的合理建議，應及時研究採納並公示改進情況；對觀眾的疑問與不滿，也需耐心做好解釋，讓觀眾感受到被尊重、被重視。更進一步，不妨借鑑上海虹口圖書館「哆啦A夢留言本」、廣西科技館觀眾留言牆等做法，創新留言展示與互動方式，讓留言成為連接博物館與觀眾的橋樑。

更重要的是，博物館不應將此次事件當作一次簡單的負面輿情，而應將其視為完善服務、提升管理的重要契機。道歉是態度，行動才是根本。只有把制度建紮實、把細節做到位，讓觀眾放心留言、願意再來，才是建立信任的好方式。

