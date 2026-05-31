《給阿嬤的情書》爆紅！廣東有幾座華僑博物館？ 僑批真迹極催淚

粵港澳大灣區又有影視熱話！深圳原創出品的電影《給阿嬤的情書》，自5月1日上映以來火速走紅，至今票房衝破10億元，豆瓣評分9.1分，高居年度華語片榜首。



電影令「僑批」成了熱詞，也令大灣區內承載華僑記憶的博物館受到熱捧。現在讓我們介紹其中四間，與大家一起細味那些年的「阿嬤情書」。

《給阿嬤的情書》由深圳導演藍鴻春執導，以「僑批」為線索，串連中國與「南洋」之間幾代人的守望故事。故事講述阿嬤葉淑柔留守故土、用一生操持家庭守望離散愛人的故事，揭開一段「陌生女性謝南枝代筆數十年」的動人秘密。全片大量情節源自真實華僑經歷，以地道潮汕方言對白，細膩刻畫「下南洋」歷史背景下普通人的情感牽掛與歲月滄桑。

「僑批」指的是海外華僑和家鄉親人聯絡的一種方式，通常匯款和家書合二為一。「僑批」貫通電影的情感線，寫滿牽掛與信義。導演藍鴻春介紹，影片中謝南枝為守護阿嬤念想，代木生寫信20年，電影中長信遺失、寄臘肉與自行車等情節，均來自長輩口述的真實往事。這些滿載情感的片段，在無數廣東華僑家庭故事中都能找到影子。這份家國情懷，在大灣區內的華僑博物館裏都能找得到。

廣州華僑博物館 展出《給阿嬤的情書》道具真品

如果想一睹《給阿嬤的情書》的電影道具，就必須先參觀廣州華僑博物館了。

廣州華僑博物館目前正在舉辦「百年僑批 光影同行－《給阿嬤的情書》電影道具專題展」，展期至2026年5月31日。展覽將電影中的梳妝台、木生在泰國的三輪車、家鄉的無米粿攤等電影道具，與一封封真實手寫的僑批原件展示出來。

觀眾可以看到影片因時長未能呈現的木生「再娶一事斷不可為」的信件，亦能讀到「木生過世後南枝替筆」的細節橋段；女主角的紅色旗袍、南洋風情的筒裙等戲服也亮相館內。現場設有觀眾排隊區，方便觀眾仔細閱讀僑批原件，非常貼心。

廣州華僑博物館坐落於越秀區沿江西路183號，其前身是建於1901年的五仙門發電廠舊址，是全國首家利用百年老建築改建的華僑專題博物館，有「百年建築中的僑批記憶庫」之譽。

深圳龍華僑批文化展覽館 「僑批」真迹極催淚

在深圳，有一座由僑批局舊址改建而成的博物館。它就是龍華僑批文化展覽館了。

深圳龍華僑批文化展館坐落於觀瀾古墟內，牆面保留「寶安縣利源僑批局」舊字，是深圳僅存的僑批局遺址，也是百年僑鄉的珍貴印記。鼎盛時期，利源僑批局月均批銀達四萬多銀元，服務華僑超過8,000人，幾乎包辦龍華及東莞部分區域的僑批業務。展館為兩層客家風格建築，面積約134平方米，古樸雅緻。

館內展陳分為「僑批的由來」、「僑批業的變遷」、「烽火中的僑批」、「僑批中的家國情長」四部分，展出檔案、圖片等近130件。展櫃內有水客證、批局印章、匯款單及泛黃僑批。一封封家書真迹，把愛情、親情、家國情表露無遺。

展館亦利用全像互動技術復原場景，並設僑批書寫專區，參觀者可親手書寫投遞，沉浸式感受跨越山海的深情。

中國僑都華僑華人博物館 滿載江門僑胞的家國情懷

有「中國僑都」之稱的江門，不乏華僑主題博物館，其中最具代表性的便是中國僑都華僑華人博物館。該館坐落於廣東省江門市蓬江區五邑華僑廣場，建築面積約1.7萬平方米，為國家一級博物館，享有「讀懂五邑僑史的鑰匙」之美譽。

館內收藏華僑實物4萬多件（套），藏品之豐富、價值之高居全國同類博物館前列，其中包括五邑銀信（僑批）、華僑護照等珍貴文物。這些珍貴文物，從許多方面反映了五邑華僑華人艱難而輝煌的創業史和豐富深厚的五邑華僑文化。

中山華僑歷史博物館坐落於中山市石岐區、中山市博物館新館南側的一棟獨立建築內，是中山市首個集中展示中山華僑文化的專題展館。

館內展廳面積約1,000平方米，展出華僑文物實物達500多件（套），收藏華僑文物整體超過5,000件（套），涵蓋淘金沙、救國公債、軍功章、僑立醫院捐款收據等珍貴文物。

館內的常設展覽廳「滄海之闊－中山華僑歷史陳列」內，僑批是重要的實體展品，與「金山箱」、海外生活用品等共同勾勒出中山籍僑胞的奮鬥史與家國情懷。

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