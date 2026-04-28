文件標註｢秘｣字！江蘇初中生花萬元網購日軍毒氣戰資料捐贈博物館

4月28日，江蘇連雲港中三學生徐凱睿稱，他將捐贈自己近期花萬元（人民幣，下同）購買的侵華日軍毒氣戰資料。哈爾濱侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館工作人員表示，將接收這批資料，具體時間待定。



徐凱睿花1萬元在網上購得3冊日軍演習、培訓等化學戰資料，共120餘頁。（極目新聞）

資料記載毒氣公式、日軍陸軍工兵學校等內容

江蘇初中生網購5封侵華日軍信件均鑒定為真 記載每日槍殺3人暴行

《極目新聞》報道，2025年底，江蘇連雲港初中生徐凱睿網購5封侵華日軍信件後無償捐贈。今年2月，他又花1萬元在網上購得3冊日軍演習、培訓等化學戰資料，共120餘頁。這批資料包含芥子氣、氯氣等毒氣的化學公式、致死劑量記載，以及馬用防毒面具等大量化學戰和日軍陸軍工兵學校等相關文字內容。

徐凱睿花1萬元在網上購得3冊日軍演習、培訓等化學戰資料，共120餘頁。（極目新聞）

徐凱睿花1萬元在網上購得3冊日軍演習、培訓等化學戰資料，共120餘頁。（極目新聞）

徐凱睿稱，年初，他在網絡平台瀏覽時無意中發現上述日軍侵華戰爭資料，因擔心速遞弄丟，大年初七，他專程前往湖南取回實物。據賣家稱，這批藏品大多經由日本拍賣流出，通過海關入境回流國內。

因擔心快遞丟失，他專程前往湖南取回實物。（極目新聞）

陳列館將接收 徐凱睿：好多內容從未被公開

日前，徐凱睿將這批資料的高清照片發給了侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館，館方經過初步鑑定後表示，這批史料價值極高，五一後將擬定接收方案。徐凱睿說：「當年日軍戰敗後，幾乎銷毀了所有的證據，這些軍事資料上標註了有秘字，能夠留存下來罕見，裏面的好多內容從未被公開過。」

資料上標有「秘」字，侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館將接收。（極目新聞）