疑小16歲妻出軌用石頭砸至九級傷殘　狠夫被判囚8年

內地一名男子因懷疑年輕16歲的妻子出軌，竟然狠心用石頭瘋狂砸至昏迷，眼見對方沒有反應後誤以為氣絕身亡，便選擇報警自首。未料警方現場後發現妻子仍有呼吸，隨即將其送院搶救，雖然成功撿回一命，但被鑒定為九級傷殘。



近日中國裁判文書網公開此案的終審裁定書，涉案男子因犯故意殺人罪，被判處有期徒刑八年。



男子懷疑小16歲妻子出軌，在山坡上用石頭瘋狂擊打對方。（AI做圖）

據《紅星新聞》報道，男子盧某與受害人劉某為夫妻，兩人年齡相差16歲。2025年3月9日，盧某就懷疑妻子出軌，隨後兩人爆發肢體衝突。期間，盧某竟用菜刀砍傷妻子頭部，雖然之後警察介入調解，但盧某仍懷疑妻子出軌，兩人矛盾一直未能真正化解。同年4月8日，盧某和妻子返回黔西市家中決定離婚，期間兩人也一直爆發衝突。

2025年4月11日中午，盧某駕駛電動車載着妻子到山坡採摘蕨苔。期間，盧某對妻子心生殺意，於是用石頭瘋狂對其多次擊打，之後他看到妻子毫無反應，誤以為已經死亡，便驅車返回家中，撥打報警電話，向警方自首。

公安機關接報後立即派員前往盧某家中，並在盧某的帶領下抵達事發現場。民警發現劉某竟然仍有生命體徵，隨即撥打120急救電話將其送院搶救。

劉某最終被救，撿回一命。（起點新聞）

經醫院救治及司法鑑定，劉某傷勢極為嚴重，枕部頭皮裂傷，顱骨骨折及面部裂傷被評定為輕傷一級。此外，劉某右側下頜牙槽骨骨折，有4顆牙齒脫落。因外傷致面顱骨多發骨折，劉某在接受內固定手術後，依然遺留了張口受限的後遺症，最終被評定為九級傷殘。

貴州畢節市中級人民法院一審時認為，盧某的行為已構成故意殺人罪，判處有期徒刑八年。另外，盧某還要賠償劉某醫療費和誤工費、護理費等費用87787.06元人民幣。

一審宣判後，盧某不服提出上訴但二審法院認為，原判認定事實清楚，證據確實充分，最終裁定駁回盧某的上訴，維持原判。