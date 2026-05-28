港人情侶自駕遊台東　貪近看海SUV闖沙灘陷1小時　海水逼近終報警

近日，有香港情侶前往台灣遊玩時租車自駕，因模仿他人把車開進沙灘造成車輛陷入沙土。受困約一小時後，兩人發現海浪越靠越近，隨即報警，最終花了3000元新台幣（約747港元）叫來拖車順利脫困。



車輛前輪陷入沙土中。（東森新聞）

兩人在沙灘受困約1小時。（東森新聞）

台媒《東森新聞》報道，一對香港情侶租了一輛休旅車自駕游台灣，到台東的知本沙灘看海。兩人看到其他遊客直接開吉普車進入沙灘，認為這樣能夠更近距離看海，便也把車輛開進沙灘。未料，當車進入沙地時，其前輪立刻陷入沙土，兩人曾嘗試加大油門強行開出，然而因只有前輪轉動，車頭愈陷愈深。

男子從一旁撿來大樹枝，試圖把輪胎翹起，但忙了一個多小時仍無法脫困。（東森新聞）

隨後，男子從一旁撿來大樹枝，試圖把輪胎翹起，但忙了一個多小時仍無法脫困。兩人眼看海浪愈靠愈近，擔心車輛進水，於是報警求助。當地特搜人員接報後，派出救援車趕赴現場。所幸兩人只是受驚沒有受傷，最終花了3000元新台幣（約747港元）請四輪驅動拖車協助拉起。

據介紹，吉普車的底盤離地距離比一般休旅車高5公分，兩種車型的輪胎也有所不同。吉普車通常使用泥地胎，而休旅車使用公路胎。進入沙地時，休旅車的輪胎可能會被細小土石填滿，使得輪胎表面摩擦力降低，加上只有前輪轉動，會導致車輛前半部份愈陷愈深。