二十四節氣．小暑｜專家提醒未來半月4生肖健康亮紅燈　別犯7禁忌

7月7日早上9時57分正式進入小暑節氣，台灣民俗專家楊登嵙指出，俗語說「小暑過，一日熱三分」，代表天氣日漸炎熱，未來半個月生肖牛、馬、羊、鼠需留意健康方面運勢不順，還要注意7大禁忌。



楊登嵙表示，小暑節氣起的半個月時間裡，生肖牛、馬、羊、鼠要注意健康運勢，小感冒、小病痛會特別明顯，尤其是脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，多多休養生息保持健康，且避免激烈運動。

二十四節氣．小暑｜必知7大禁忌 不宜做這些事 4生肖要特別注意（01製圖）

牛、馬、羊、鼠需留意健康方面運勢不順，還要注意7大禁忌：

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1. 食的開運：忌單純進補、忌喝冷飲

過早進補容易使暑熱不易消退，或是正在消散的暑熱捲土重來，《遵生八箋》提到「須於止陽，以消暑氣」，也就是說「養陽」有助於消暑，避暑可以防止陽氣的消耗。此外，過度喝冰飲、吃冰非但不能降火，反而會對身體造成傷害。

2. 衣的開運：忌曝曬

小暑節氣室外溫度高，長時間曝曬容易造成身體脫水或中暑等症狀，建議衣著選擇淡色、素雅，以免黑色等深色系衣物容易吸熱導致中暑。

3. 住的開運：忌長時間吹空調

吹空調可以享受即時的舒適感，但也容易讓感冒入侵身體，從而導致肺部、心臟部位等器官的健康狀況，即便只是感冒也不能輕忽。

4. 行的開運：忌熬夜

小暑高溫濕熱，注意早睡早起，避免熬夜。

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5. 育的開運：忌大量勞動

人體在炎熱的小暑會消耗較多能量，建議「少動多靜」的養生原則，以免陽氣外洩太過，要保證充足睡眠與勞逸結合，避免強度太大的運動。

6. 樂的開運：忌激動

天熱容易動肝火，此時應養護心臟，平心靜氣在中醫上也可以舒緩緊張情緒，符合「春夏養陽」的原則。此時也要注意別太過開心、太過生氣等激動情緒，過分激動不利於心臟部位的養生。

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