消暑方法｜室溫過高易中暑　盤點5個降溫絕招「幫你散熱又慳錢」

天天豔陽高照的日子，讓人動不動就汗流浹背，如果晚上想要舒爽入眠，沒有冷氣實在難熬。面對酷暑，你有遇過能忍住不開冷氣的人嗎？論壇上就有人提出了這樣的疑惑，引發多位網友的共鳴與分享。



室溫過高小心中暑 補水通風散熱最重要

「太強，沒冷氣我會死」、「電扇開最大，四五點還會冷醒」、「前幾天剛買涼感濕巾，很多人說有用」、「小心室內中暑……或者只能多沖幾次冷水澡沒有別的了」、「我沒開冷氣，沒開冷氣也要努力活著，真要多補充水分」。

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能不開冷氣，有些人可能是因為體質較不怕熱；有些人是公司或家裡根本沒裝冷氣；有些人則是因為工作或居住的地方在山上或郊區，夜晚比較涼快，開電風扇就足以消暑。不過，有些人的考量，可能還是為了省錢，畢竟想要涼快度過一整個夏天，把冷氣開好開滿，也需要付出一筆不少的電費。

利用窗簾隔陽遮熱 開窗通風後開冷氣效果更佳

要如何享受冷氣又能兼顧荷包呢？根據台電官網分享的省電方法，建議民眾白天出門前，拉上窗簾隔陽遮熱，降低室外輻射熱對室溫的影響，而且窗簾尺寸要比窗戶稍微大一點，才能有效阻止熱能進入屋內。回到家時先開窗通風，疏散室內囤積的悶熱空氣，再開冷氣的效果更好。開冷氣時，溫度設定在26至28度，將冷氣出風口朝上吹，室溫會因此下降更快，減少冷氣壓縮機的運作時間。

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睡眠專家教夏天5招降溫（01製圖）

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睡覺時善用冷氣舒眠功能 選用變頻且能源效率第一級的冷氣最省電

晚上睡覺時，善用冷氣的「舒眠」功能，可使室溫在入睡後逐漸上調1至2度，既省電也不會冷醒。如果沒有舒眠功能，也可在睡前將變頻冷氣的設定溫度調高，同時開電風扇，或者使用涼席，將冷氣設定定時，同時開電風扇。



在冷氣房內開電風扇時，最好將電扇放在冷氣出風口的下方，更有助於室內空氣循環。定期清洗濾網也能有助省電，如果家裡有養寵物更要勤勞清洗，讓冷氣運轉不額外耗電。當然，如果需要長時間吹冷氣，使用變頻且能源效率第一級的冷氣對省電更有幫助。

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