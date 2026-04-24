跳水世界盃｜單人高台陳芋汐全紅嬋休戰　新人蔣林靜崔家溪領銜

2026年世界泳聯跳水世界盃總決賽，將於5月1日在北京國家游泳中心水立方拉開戰幕。與上年總決賽中國跳水隊狂攬全部9金陣容相比，今屆除男、女子單人3米板保留王宗源、鄭九源與陳藝文、陳佳原班人馬外，其餘7項均換血，盡顯夢之隊人才儲備厚度。



最受關注的當屬女子10米高台，上屆包攬單人金、銀牌，並以碾壓之勢奪雙人冠軍的陳芋汐與全紅嬋，今年雙雙放棄單人賽，轉而由小將蔣林靜、崔家溪出戰，陳芋汐夥拍崔家溪出戰雙人。

上年女子10米高台單人、雙人金牌得主陳芋汐今屆只搭檔崔家溪出戰雙人賽。（Getty Images）

全紅嬋因身體發育與學業原因已淡出國際大賽一段時間，而連續兩屆世界盃封后的陳芋汐預料今年重心將放在名古屋亞運，故讓路新人。女子10米高台一直是更新換代較快的項目，除奧運五金得主陳若琳算是捱過發育，運動員周期較長，其餘多數高台運動員比賽生涯都不長。今次，中國派出兩位「10後」新星衝擊單人金牌，可能又是一個新時代誕生。

蔣林靜：師承全紅嬋恩師何威儀陳若琳 年初驚人進化

2010年出生的蔣林靜從練習體操起步，8歲時轉賽道練跳水，12歲入選廣東隊，師承全紅嬋恩師何威儀。2023年開始在全國賽展露頭角，先是在全國跳水錦標賽以377.90分獲10米高台季軍。再是2024世界泳聯加拿大跳水盃中，以325.75分獲10米高台冠軍，夥拍謝佩玲拿下女子雙人冠軍。（跳水盃為級別較低，類似大獎賽之類的比賽，中國一般不會派出主力參加。）

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進入2025年，蔣林靜運動生涯經歷雲泥之別。5月全國跳水冠軍賽僅以362.15分列第6；11月的全運會，蔣林靜雖然代表廣東隊獲得混合團體金牌，但在單人10米高台凖決賽中，以274.15分列第15，未能進入決賽。3個月後，蔣林靜在跳水世界盃蒙特利爾站以428.10分，領先次名逾50分奪冠，成績甚至超越師姐全紅嬋在巴黎奧運的奪冠分數。蔣林靜此前從未在公開比賽中突破400分大關，短短一季度，進步神速，其動作輕盈，水花處理極佳，被內地網民期望為「水花消失術」接班人，而她在國家隊的教練又剛好是全紅嬋的冠軍導師陳若琳。

跳水世界盃蒙特利爾站，蔣林靜以428.10分高分奪冠，成績超全紅嬋巴黎奧運奪冠分數。（Getty Images）

崔家溪：陝西新星破天荒

崔家溪2012年出生在中國陝西省最北端府谷縣的一個普通家庭，6歲進入榆林市隊開啟跳水訓練。2025年她的豐收年，她在全國跳水冠軍賽女子10米高台決賽中，僅次於陳芋汐獲亞軍，雙人跳台搭檔王韵晗奪金，這枚金牌實現了陝西在女子雙人跳水項目上零的突破。上年全運會，崔家溪在單人與雙人項目中均以個位數分差無緣頒獎台。今年3月，崔家溪以370.40分獲得跳水世界盃蒙特利爾站亞軍。