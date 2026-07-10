深圳男睡醒後枕巾驚現蟲卵！捏爆才知是荔枝蝽象　為何總是14粒？

近日，廣東深圳的劉先生一覺醒來發現枕巾長「多肉」（多肉植物），捏爆了才知道是蟲卵。劉先生說：「問了AI，它跟我說這個應該是佛珠吊蘭。我捏了捏發現不對勁啊！這是臭屁蟲的蟲卵，我就直接把枕巾扔掉了。」



此前，就有不少網友表示「綠色小顆粒」又來了！到底是什麼東西如此嚇人？

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有腐蝕性 小心這些綠色蟲卵！

其實，這些小顆粒是荔蝽（荔枝椿象，又稱臭屁蟲）的蟲卵，這種蟲子主要分佈在福建、江西、廣東一帶。成蟲產卵期從3月中旬持續至10月上旬，其中4、5月為產卵盛期。每頭雌蟲一生一般產卵5—10次，每次產卵14粒。

一旦出現必定14粒？ 專家：是的！

有趣的是，雌性荔蝽似乎有「強迫症」，其卵通常是14粒排列成塊。福建農林大學研究員劉長明介紹，「14粒是牠的最大限度，荔蝽每次產卵數量不可能多於14粒」。所以，常見的卵塊確實多為14粒。

荔蝽最有力的防身武器是牠頭部的腺體，能分泌噴射出惡臭的毒液，聞之令人作嘔，所以牠的別名又叫「臭屁蟲」。

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臭液本身還自帶很強的腐蝕性，又含有組織胺等成分，很容易把人「燒傷」：

1. 臭液接觸到皮膚，可引起刺痛、紅腫、瘙癢等刺激性症狀。大概就像用剛切完辣椒的手碰了臉，不一會就會火辣辣地疼。

2. 不小心濺到眼睛更麻煩，存在角膜潰瘍甚至失明的危險。



沾了蟲卵的衣服還能穿嗎？

晾曬在陽台的衣物、毛巾質地柔軟，潮濕度剛好，又帶着淡淡芳香，便會吸引荔蝽在上面產卵。

單純的蟲卵，其實並不會對人造成什麼傷害，頂多也就看起來噁心了點。

在收衣服時如果發現蟲卵，不要用手直接碰觸，可以用刷子或牙籤把黏住的蟲卵刷掉，之後再將衣物重新清洗乾淨。

被臭液噴到了如何應對？

如果臭液接觸到皮膚，可以用鹼性肥皂清洗或者一天多次塗抹肥皂水以緩解症狀，正常情況3—5天會慢慢痊癒。

如果症狀持續惡化或者直接噴到眼睛，請立即到醫院就診。千萬別自行滴眼藥水或者抓撓傷口，以免釀成無法挽回的後果。

不想被臭液噴到？做好這幾件事！

1. 別碰牠：荔蝽很少主動招惹人，絕大部分人被「攻擊」，是因為管不住手去拍打、碰觸，使其受到驚嚇而採取防禦措施，導致被灼傷。

2. 裝紗窗：紗窗和紗門可以有效隔絕荔蝽入侵室內。

3. 勤快點：晾曬在陽台的衣物、毛巾等容易吸引荔蝽產卵，乾了就儘快收！

4. 關燈：荔蝽喜光，建議陽台燈光隨開隨關，晚上記得拉上窗簾並關緊陽台門。



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