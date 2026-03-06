中國女遊客日本搭巴士被小女孩塞1000日圓及紙條　看後幾乎落淚

近日，小紅書博主分享了發生在日本沖繩的一輛巴士上的事情，她被陌生的日本小女孩塞錢了……



這名中國女遊客因為不熟悉當地「下車投幣」的規則，在上車時一度顯得有些困惑。她原本準備像在東京那樣直接投錢，但司機並沒有讓她投，一時之間也不知道該怎麼辦，只能有些尷尬地站在那兒。

近日一位小紅書博主分享了在日本受到一個陌生小女孩幫助的故事。（截取自小紅書@雲寶）

車上另一名日本小女孩注意到了這一幕。她之前還主動問過這位遊客是不是在等同一班車。等巴士開動後，小女孩坐在前排，一直低頭在本子上寫着什麼。當時這位中國遊客還以為，小女孩只是普通地在寫作業。

直到車子到站，小女孩準備下車時，突然走到她面前，把一張紙條和一張1000日圓的紙幣一起塞到她手裏，然後很快就下車離開了。等她反應過來想把錢還回去時，人已經走遠了。

後來她打開那張紙條，上面用英文寫着：

「You can use this 1000 yen note for the bus. Thank you for coming to Okinawa. Have a nice day.」



落款是一個名字：Sasara。

看到這裏，這位中國遊客說自己當時眼淚幾乎要掉下來。她猜測，小女孩大概是看到她剛才在司機那裏停頓了一會兒，以為她沒有錢坐車，所以才悄悄寫了紙條，又把自己的1000日圓塞給了她。那張紙幣，她最後沒有花掉，而是決定一直留着，當作一個紀念。

其實這個故事裏，還有一個很多中國遊客容易忽略的小細節。日本的巴士規則，並不是全國統一的。很多人第一次來日本，對巴士的印象往往來自東京。東京的大部分巴士是統一票價，上車刷卡或投幣就可以了。

日本的巴士規則，並不是全國統一的。（Unsplash）

但在很多地方城市，包括沖繩，巴士普遍採用的是區間計費：後門上車，前門下車，下車時再付錢。如果是現金乘車，上車時還要拿一張「整理券」，等到下車時，再根據車廂前方電子屏顯示的金額，把整理券和對應的錢一起投入投幣箱。

對當地人來說，這是再普通不過的日常。但對第一次來的遊客來說，很容易就在那幾秒鐘裏不知道該做什麼。而那個小女孩，大概正是看到了這一點，才產生了那個單純的誤會。

很多人看到這個故事時，會覺得感動，其實並不只是因為那1000日圓，而是因為那種非常直接、沒有任何計算的善意。她沒有多問，也沒有猶豫，只是覺得也許有人需要幫助，於是就默默寫了一張紙條，把自己的零用錢塞了過去。

在日本生活久了會慢慢發現，民間這樣的善意其實並不少見，即使知道你是中國人，即使大家都知道兩國現在關係很糟糕……有人看到你迷路，會停下親自帶你着你走很遠。很多時候正是一些很小的事情，但正是這些細微的舉動，讓人心生好感，對於這些善良的人實在恨不起來。

那張1000日圓或許只是一段旅途中的小插曲，但對當事人來說，它已經變成了一段會記很久的記憶。很多年以後，當她回想起沖繩，記住的也許不僅是温暖海風和美麗街景，還有巴士上那個認真寫下紙條的小女孩，而人才是最靚麗的一道風景線。

