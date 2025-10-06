廣州10歲男童車禍後跪地哭求｢救救我媽媽｣影片瘋傳　網民：睇到喊

撰文：羊城晚報
10月4日，廣州石門堂山隧道內發生追尾事故，涉事汽車受損彈出安全氣囊，將駕駛位的女性撞暈，車後排坐的是她的一兒兩女。情急之下，她的10歲兒子跪地作揖求助，哭着說：「救救我媽媽！」

路過車主紛紛上前查看情況，伸出援手幫助這一家4口。這一過程被發到社交平台上，不少網友稱「看得鼻子很酸」「很有擔當的男孩」。

點圖細看事發經過👇👇👇

10月5日，男孩母親葉女士告訴羊城晚報記者，事故發生時自己完全沒反應過來，然後失去了意識。

我沒有想到孩子會愛我愛到這個程度。

葉女士說，網上流傳的影片她是哭着看完的，但此前其兒子對此閉口不談，

今天早上我問他，他說我就是想救你。我說看到你渾身發抖了，你害怕嗎？他說害怕，最怕的就是你沒了。

據媒體報道，事發當時，救人者之一鄭女士很快下車查看情況，將三個孩子帶到自己車上安撫，隨後其他車主將意識模糊的葉女士攙扶出來。報警後，鄭女士將葉女士送到附近醫院治療。葉女士告訴羊城晚報記者，自己已於5日和幫助她的鄭女士取得了聯繫，並表達感謝。

直到現在，葉女士回憶起當時的情況還心有餘悸，「很感謝這些好心人！如果孩子當時沒有得到及時安撫的話，他們的心裏陰影真的會很大。」

