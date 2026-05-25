在AI狂飆的深圳　｢手搓｣電影《給阿嬤的情書》為何爆紅？｜文博會

1. 反差：不同的路徑 同樣的爆款

《給阿嬤的情書》剛上映沒多久的時候，我就跟旁邊的人講，這個電影將來票房肯定過10億（人民幣，下同）。現在看來10億擋不住了，我覺得可能奔着20億去了。」

帆書APP創始人樊登，在5月22日的2026文化強國建設高峰論壇·「共建數智人文灣區」分論壇上，談及當下正火的深圳原創電影《給阿嬤的情書》，並進行了一波「票房預測」。

《給阿嬤的情書》在豆瓣上60多萬人打出了9.1的高分，成為全城話題。（豆瓣截圖）

演講是上午，很巧，當天下午，電影票房突破8億。截至目前，票房又上一層樓，正式突破10億，預測票房也來到了18億，擋不住，真擋不住。

成本1400萬，全素人出演，95%對白是潮汕方言。沒有大導演，沒有流量明星，沒有任何技術噱頭，就是這樣一部用最原始土法「手搓」出來的電影，讓無數人在電影院裏潸然淚下，豆瓣上60多萬人打出了9.1的高分，成為全城話題。不僅在多個論壇上被提及，導演藍鴻春還受邀在「電影業高質量發展」分論壇進行分享。

機械人與非遺同場展出 科技愈強愈需人文▼▼▼

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有意思的是，同一天，直線距離幾百米，就是與論壇同步舉行的第二十二屆文博會展區，正在上演一場以「數智賦能，文化創新」為主題的技術狂歡——來逛過的人應該都會有同感，這是AI含量最高的一屆文博會。

南山展區搬來了智能機器人「八大金剛」、福田展區帶來機器人馬拉松冠軍榮耀閃電機器人等多款前沿智能科技產品、寶安展區聚焦AI與影像科技的深度融合、開源AI社區WaytoAGI把展位做成了「AI切磋盛典」。

AI導覽員、一句話就能成片的AI「導播室」、虛擬人直播帶貨……除了新設有人工智能展區，8大場館無論走到哪，目之所及皆有AI，各種智能機器人、AI智能設備，五花八門，讓人眼花繚亂。

反差還不止於此。全程旁聽了「共建數智人文灣區」分論壇，我發現了一個更妙的事情：七個主題演講嘉賓裏，沒有一個人在吹噓AI有多牛。

AI科學家徐楊生說「AI有善惡好壞」；讀書導師樊登說「把學習交給AI你就完了」；著名作家周國平說「我絕對不會用AI剝奪我寫作的樂趣」……看到這裏，不知道會不會有人覺得有點魔幻。一邊是熱烈擁抱，一邊是冷靜回望。

「共建數智人文灣區」分論壇也在文博會場館舉行。（新華社）

且不要過早下定論，其實這樣的反差早有了樣本。我們把時間撥回到1個多月前，清明節前夕，那時《給阿嬤的情書》還沒上映，但一部叫《紙手機》的五分鐘短片刷屏，上線兩天播放量破千萬，並獲得了央視新聞、人民日報等上百家媒體轉發報道，無數人也在屏幕前紅了眼眶。

與「純手搓」的《給阿嬤的情書》截然不同，這部短片除了那個歪歪扭扭的手繪紙手機是真實道具，從劇本、分鏡、畫面、到配音，純AI製作，由深圳兩個90後創作者耗時三天完成。

一部叫《紙手機》的五分鐘短片刷屏，上線兩天播放量破千萬，並獲得了央視新聞、人民日報等上百家媒體轉發報道。（《紙手機》劇照）

技術參與度天差地別，觀眾的反應卻一模一樣，兩部片子在深圳這個座標軸上殊途同歸——真誠，成了共同的必殺技。正如澳門科技大學副校長龐川在演講中所說：

數字技術終究是手段，人才是目的；數據終究是工具，人心才是方向。

這恰好是「數智人文灣區」這六個字最深處的精髓。也很好地證明，在深圳，科技和文化，從不是對立面。

2. 土壤：普惠算力 AI時代的「城中村」

那麼AI技術到底如何服務於人？在AI加持下，《紙手機》三天就能完成；影石用戶一分鐘視頻上傳，20秒處理即可分享到社交平台；南山展區的AI即時服裝設計工具LOOK AI讓設計一套衣服縮短到5分鐘……

創作門檻降低，實現了某種程度的技術平權。（深圳微時光授權使用）

創作門檻降低，實現了某種程度的技術平權，這或許是最直接、淺顯的答案。

樊登在論壇上的演講，提供了一個新的思考維度。他說創新需要「百萬量級不靠譜的、隨機的碰撞」——碰撞的基數夠大，才會出一個有效的東西。

創新需要「百萬量級不靠譜的、隨機的碰撞」——碰撞的基數夠大，才會出一個有效的東西。（深圳微時光授權使用）

而這種量級的「不靠譜的碰撞」，需要土壤。在他看來，《給阿嬤的情書》之所以誕生在廣東、深圳，因為這裏足夠包容，為青年人提供了生存與探索的空間。

「社會上有大量不知名的青年，有的失敗、有的成功，但關鍵是他們能在廣東生活下去，這是活力的來源。」

樊登舉例時提到了大芬村，作為無數深漂的第一站，深圳城中村恰恰就是這種空間的最典型代表——低廉的房租和生活成本，讓大量年輕人和初創團隊得以在此「活下來」。

作為無數深漂的第一站，深圳城中村恰恰是生存空間的最典型代表。（深圳微時光授權使用）

深圳從來都是一個務實的城市，連包容性也是。

青年驛站覆蓋全市各區，為應屆畢業生提供7天免費住宿；人才驛站/公寓以遠低於市場價的租金向符合條件的畢業生、初創青年提供短期或長期租住；各區設立孵化器、創客空間、共享辦公位，月租極低，讓初創團隊以極低成本啟動項目……

青年驛站覆蓋深圳市各區，為應屆畢業生提供7天免費住宿。（深圳微時光授權使用）

不空談情懷，而是用制度設計和實際行動讓年輕人能低成本地活下去、折騰起來。你可能會問，這和技術有什麼關係？別急。因為這只是物理空間的「土壤」。

2025年，深圳3904家規上文化企業營收突破1.5萬億，文化產業增加值3200億，文化新業態增速22.7%。根據深圳的AI先鋒城市行動計劃，到今年AI企業將超3000家，智能算力超80E FLOPS。深圳還每年發放最高5億元「訓力券」，推出「數字創意16條」——鼓勵AI影視動漫工具研發，遊戲精品最高資助1000萬。

這些聽起來宏大，甚至帶着距離感的硬核指標，很容易讓人覺得這只是大企業和資本才能入局的科技遊戲。

但如果你真正懂深圳，就會發現官方這套「砸算力、發券」的舉措，和深圳還保留大芬等城中村底層邏輯，是一樣的。地理上的城中村和大芬村，降低的是肉身的生活成本。數智上的「訓力券」、普惠算力，降低的是創新創意的技術成本。

數智上的「訓力券」、普惠算力，降低的是創新創意的技術成本。（深圳微時光授權使用）

偉大不能被計劃，算力也不意味着就能出爆款，它們本質上是為了通過極致的普惠，去無限降低普通人的試錯門檻，提供被看見甚至翻身的可能性。

「所有的顛覆性創新變革，都是來自於我們看不到的地方和人，來自於無數次隨機的碰撞」，深圳最務實的一點就在於，用普惠的技術底座充當「墊腳石」，在數學上把隨機碰撞的基數做到最大。

當整座城市變成了一個沒有圍牆的、允許百萬人流自由進出的「時代實驗室」，技術和文化，就再也不是非此即彼的對立面。

3. 共生：技術是工具 「人」才是目的

在文博會現場，你隨處可見科技和文化的奇妙共生：

一邊是AI機器人組成樂隊，電子鼓點混着鋼琴旋律和金屬機械的律動，未來感十足；一邊是魚燈舞、英歌舞等傳統民藝展演，嶺南煙火氣與千年古韻直抵人心。

一邊是非遺、文物通過數字化新生，成為沉浸式體驗內容，成為文創產品，一邊是非遺手藝人們現場展示炒茶、釘金繡，以手搓方式盡顯傳承的珍貴和真誠。

一邊是AI眼鏡、各種智能設備融入生活、學習、工作全場景，一邊是中式茶席上的茶香嫋嫋、實體書局的墨香氤氲，美食區的香氣四溢，以最細膩的觸感回歸日常。

非遺手藝人，以手搓方式盡顯傳承的珍貴和真誠。（深圳微時光授權使用）

技術在這裏沒有頤指氣使地淘汰誰，而是成了傳統技藝活化的「翻譯官」，讓那些原本隱蔽在角落裏的文化，第一次有了被全網看見的機會。

走出文博會展館，這種共生在深圳的日常裏同樣清晰可辨。在「既向上抓住科技風口、又向下兼容草根生命力」的獨特生態裏，深圳這些年在科創狂飆的同時，文化領域頻出碩果。

深圳這些年在科創狂飆的同時，文化領域頻出碩果。（深圳微時光授權使用）

走向全球的現象級原創舞劇《詠春》，融入詠春拳和香雲紗兩個嶺南非遺，還原宗師葉問的故事，也致敬奮鬥的平凡人。舞台上剛柔並濟征服現場觀眾的同時，藉助深圳成熟的數智出海矩陣和海量UGC（用戶生成內容）生態，完成了一場社交網絡的「破圈」。

中央廣播電視總台攜手深圳共創的短劇《奇蹟》，登陸央視一套黃金檔，收視口碑雙豐收。一部「國家隊」作品，故事的起點是普通深圳人的真實生活片段。其中《AI時代》作為壓軸單元，劇中機器人Atom的台詞「技術有了温度，創新才能成為福祉」，正是深圳踐行「科技向善」的真實寫照。

但最能體現深圳式共生的，可能還不是這些作品——而是閲讀。

一個科創之城，AI先鋒城市，人均年閲讀量22本，居民綜合閲讀率94.3%，1227個圖書館網點，連1350座公園裏都嵌了100個書吧。2025年深圳讀書月的年度主題叫「AI時代 愛閲讀」，4月舉行的2026年「全民閲讀活動周」，「全國首個AI閲讀研究中心」正式揭牌，旨在利用大數據和AI算法篩選優質內容、匹配閲讀需求，為市民在知識的海洋裏精準導航。

很反直覺：技術越狂飆，人越往書堆裏鑽。

但想深一層就通了。樊登在論壇的演講題目正是《AI時代，更需要大量閲讀》，他說了這樣一句話：「當你不知道搜什麼的時候，你就永遠都搜不到。」

最能體現深圳式共生的，可能還不是這些作品——而是閲讀。（深圳微時光授權使用）

AI能回答一切，前提是你得先會提問。他還強調最好是讀紙質書，「看紙質書獲取訊息的速率是聽書的10倍」。

而提問的能力、對答案的鑑別力，周國平認為「取決於一個人的整體自身素質」。而閲讀正是提升這種素質的關鍵，算力給不了，只能從一本一本的閲讀裡長出來。

AI能回答一切，前提是你得先會提問。（深圳微時光授權使用）

他認為，在當下人文閲讀尤其重要。一方面，閲讀不僅是知識接受，更是精神尋求，是過一種精神生活，是培養豐富高貴心靈的必由之路；另一方面，創造力來自人的感受能力（直覺、想象力、內心體驗的豐富度），這些都靠人文修養滋養。

深圳的閲讀濃度不是在對抗技術，是在滋養駕馭技術的人。算力管效率，閲讀管方向。一座城市把算力和圖書館同時鋪到每個人腳下，讓它們各司其職——這才是共生，不是此消彼長。

深圳的閲讀濃度不是在對抗技術，是在滋養駕馭技術的人。（深圳微時光授權使用）

硬核科技讓文化得以無門檻、低成本地普惠全民；而深厚的人文底色，則源源不斷地為科技注入思考力、判斷力和温度。

從手搓的爆款《給阿嬤的情書》，到3天純AI跑出來的爆款《紙手機》，深圳用最務實的雙手，為每個「不靠譜」的夢想鋪好了墊腳石。

技術向下，創意向前；深圳把科技的C位，還給了每一個普普通通、有血有肉的人。這才是「數智人文灣區」最健康的生態模型，也是深圳在AI時代給出的先行示範。

最後，不必有AI焦慮，用周國平先生的話與大家共勉：「笛卡爾講『我思故我在』，但人還有別的——『我愛故我在，我向善故我在。幸虧AI不能取代，否則活着還有什麼意思？做自己喜歡的事，讓AI牛去吧！」

【延伸閲讀】潮汕女二刷《給阿嬤的情書》：不是賢惠是講情義 拒絕當「走仔」

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