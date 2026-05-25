盤點近10年評分最高華語電影：從《我不是藥神》到《阿嬤的情書》

5月24日，潮汕話電影《給阿嬤的情書》上映二十餘天票房成功破10億（人民幣，下同），在票房逆襲的同時，電影的豆瓣評分也高達9.2/10，引發大眾對華語優質電影的討論。



本文將帶大家回顧過去十年（2016-2026）在內地正式上映過、且豆瓣評分最高的10部華語電影（未計入紀錄片，根據豆瓣年度評分最高華語電影榜單整理，同評分擇評價人數多者）。



1、《給阿嬤的情書》

豆瓣評分：9.2（650107人評價）

劇情簡介：潮汕阿嬤葉淑柔一直守着平淡的日子，安享晚年。孫子曉偉因債務纏身，瞞着家人遠赴泰國，尋找傳聞中的億萬富豪阿公鄭木生。然而，曉偉最後卻帶回了一個震驚整個家族的消息：阿公早已不在人世，那個與阿嬤一直在書信中談情說愛的，竟是一個陌生人。隨着曉偉的調查，一段隱藏了半世紀的感情赫然襲來，擊中了阿嬤的心。

《給阿嬤的情書》

電影《給阿嬤的情書》劇照。（豆瓣）

2、《我不是藥神》

豆瓣評分：9.0（2354818人評價）

劇情簡介：2018年上映的電影《我不是藥神》，講述了主人公代購境外「平價特效藥」幫助白血病患者的故事。其原型陸勇從印度進口未獲國內審批的仿製藥救助病友，這種藥品依據當時的藥品管理法，屬於「假藥」，但最終檢察機關對陸勇依法作出不起訴決定。這起案件不僅反映了罕見病患者的困境，也引起了中國國家層面對於抗癌藥物的重視，促進了醫療制度、藥品監管法律法規以及社會救助體系的完善。

《我不是藥神》

3、《好東西》

豆瓣評分：8.9（1224064人評價）

劇情簡介：愛逞強的單親媽媽王鐵梅（宋佳 飾）帶小孩王茉莉（曾慕梅 飾）搬到新家，結識了所謂清醒戀愛腦的鄰居小葉（鍾楚曦 飾）。兩位性格迥異的女性，一個堅強，一個柔軟，一個擅長給人當媽，一個擅長隨時撒謊。面對舊創傷和新挑戰，她們彼此溫暖互相慰藉。而圍繞王鐵梅的兩個男人，前夫（趙又廷 飾）不時「添亂」，女兒的鼓手老師（章宇 飾）似乎充滿新的可能。作為已經覺醒的女人們和學習過性別議題的男人們，會遇到什麼新問題？會如何看待自己和世界？

《好東西》

4、《南京照相館》

豆瓣評分：8.8（567928人評價）

劇情簡介：影片故事取材於南京大屠殺期間日軍真實罪證影像。一群生活在南京的百姓躲在吉祥照相館中避難，為了儘可能的多活一日，他們被迫幫助日軍攝影師沖洗底片，卻意外沖印出了能證明日軍屠城的罪證照片。他們原本只想在大屠殺中保命活下去，面對日軍在南京城內的暴行，他們決定讓這些底片留存下去……

《南京照相館》

5、《出走的決心》

豆瓣評分：8.8（431575人評價）

劇情簡介：影片根據50歲阿姨自駕游真人故事改編。天真浪漫的李紅（詠梅 飾）一生有過許多夢想，18歲時憧憬大學，25歲時憧憬愛情，45歲時憧憬遠遊……但為了那些「對別人來說更重要」的事，她只能一等再等，也一再錯過。50歲，她決心不再等待，活出不一樣的人生！

《出走的決心》

6、《羅小黑戰記2》

豆瓣評分：8.7（319929人評價）

劇情簡介：小黑跟隨師父在小鎮上過着安寧日子，分會館遇襲，打破了妖精世界維繫多年的和平，來自妖靈會館的「全新任務」也讓兩人陷入分離危機，更讓師父無限的處境發生翻天覆地的變化。面對環環相扣的謎團，小黑與師姐鹿野共同開啟了尋找真相的新冒險。這一次小黑能否經受住考驗，順利保護師父化險為夷？

《羅小黑戰記2》

7.《浪浪山小妖怪》

豆瓣評分：8.5（675661人評價）

劇情簡介：《浪浪山小妖怪》劇情改編自四大名著《西遊記》，講述浪浪山小豬妖因為得罪大王被逼落山，竟聯同蛤蟆精、黃鼠狼精及猩猩怪組成「山寨」取西經組合，展開荒誕離奇的冒險。

《浪浪山小妖怪》

8、《雄獅少年2》

豆瓣評分：8.5（220320人評價）

劇情簡介：來上海打工的無名之輩阿娟（李昕 配音），為了賺錢給父親治病，同意代表沒落的傳武拳館參加「上海格鬥之夜」武術比賽，為此他必須戰勝所有的高手、偏見和自己。

《雄獅少年2》

9、《哪吒之魔童降世》與《哪吒之魔童鬧海‎》

豆瓣評分：8.4（第一部：2081208人評價/第二部：1541758人評價）

劇情簡介：《哪吒之魔童降世》將哪吒塑造成一個陰差陽錯來到世間惹盡麻煩的亂世「魔童」，圍繞這一人物講述了一個「笑」果十足又豐富多彩的故事。而其續集《哪吒之魔童鬧海》以154.46億元人民幣，登頂2025年度全球票房冠軍，成為當年的現象級電影。

《哪吒》動畫電影兩部曲

10、《年少日記》

豆瓣評分：8.4（228637人評價）

劇情簡介：一封沒署名的遺書、一群看似無恙的學生，讓中學老師鄭Sir（盧鎮業 飾）想起充滿暴力與遺憾的童年往事。他亦面對妻子離別、父親病危，同時必須找出企圖輕生的同學，阻止悲劇重現。

《年少日記》

除卻上述電影外，《血觀音》《大佛普拉斯》《誰先愛上他的》《陽光普照》等電影雖然並未在內地院線上映，但仍然在豆瓣平台獲得不少好評。

電影名為「大佛」，而遍地造起的都是假佛，斂財貪污勾結色財權，無盡的黑暗與悲冤藏在佛像金身深處。（電影劇照）