深圳30歲女汽水當水飲年半　患｢猛性齲｣15隻牙蛀壞發黑如被咬一圈

近日，深圳一名30歲職場女性短短一年半15顆牙同時齲壞（俗稱蛀牙），來到口腔醫院就診後，醫生檢查發現，她的口內多顆牙齒的唇面、牙頸部，圍繞著一圈黑褐色的軟腐質，像被什麼東西從外面「啃」了一圈，在頸部形成「項圈」狀的環形齲，還散發出明顯的異味。



這不是普通的蛀牙，它在醫學上被稱為「猛性齲」，也叫猖獗齲，是一種因為口腔環境急劇惡化，在短時間內波及多個牙齒、進展迅猛的嚴重齲壞，需要儘早干預。

詳細詢問後，真正的原因浮出了水面。因為長期在海外工作，她幾乎每天都要熬夜加班。為了提神，辦公桌上總放著一瓶汽水，渴了喝、困了喝，吃夜宵時也喝，一天下來至少一瓶，幾乎把它當成了水。她說：「習慣了，沒事就喝。」而每天晚上，刷牙卻總是草草了事。有時候加班太累，回到家倒頭就睡，心想著：「明天早上再刷吧。」

15顆齲壞牙，最深的已經貼近牙神經。醫生在顯微鏡下逐顆為她清除齲壞組織，再進行樹脂充填修復。幸運的是沒有一顆穿髓，15顆牙全部保住了牙神經，均通過樹脂充填完成修復，無一需要根管治療。

醫生表示，真正毀掉牙齒的，正是這些看似不起眼的習慣。每喝一口汽水，牙齒都會經歷一次「酸攻擊」。汽水的pH值通常只有2.2～3.5，而牙釉質在口腔環境pH低於5.5時，就開始發生脫礦，牙齒表面會暫時變軟。

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與此同時，夜宵和飲料中的糖分又成了口腔細菌最好的「食物」。細菌大量繁殖後繼續產生酸性物質，相當於在已經被痠軟化的牙齒上再「補刀」。酸蝕+細菌產酸，這就是汽水傷牙的「雙重暴擊」。如果再加上長期熬夜、頻繁夜宵，以及夜間刷牙不到位，牙齒幾乎整晚都暴露在酸性環境中，齲壞自然會快速發展。

醫生建議：

1. 控制含糖/含碳酸飲料、黏性甜食攝入，餐後及時漱口、刷牙或飲水，幫助口腔儘快恢復正常環境。

2. 汽水會使牙釉質短時間發生脫礦，此時立即用力刷牙，反而容易磨損牙體組織。建議先用清水漱口，等待約15分鐘後再刷牙。

3. 每半年一次口腔檢查，如果發現牙齒表面出現白堊色斑塊（牙釉質早期脫礦信號）、冷熱敏感，或發現小黑點、小齲洞，應儘早到牙體牙髓病科就診，及時治療，避免小問題拖成大麻煩。

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