6旬老婦畏寒抽搐　手術從腦取出8厘米活蟲　驚爆曾用生蛙腿塞牙洞

大陸一名61歲婦人出現畏寒、抽搐等症狀就醫，先後被診斷腦梗塞、膠質瘤及腦轉移瘤，隨後診斷結果又被推翻，最終經手術竟從腦中取出「長8公分的活蟲」。婦人過去的離譜經歷曝光，除了常飲用山泉水等，甚至多年前還曾將生青蛙腿塞到牙洞中，隨即引發討論。



陸61歲婦突抽搐、口吐白沫 竟從腦中取出8公分活蟲

據陸媒《新民晚報》報導，該名61歲婦人麗姨（化名）先是畏寒被診斷為腦梗塞，半年後又突然出現抽搐、口吐白沫及嘴角歪斜，輾轉到多家醫院求診，先後又被診斷是膠質瘤、腦轉移瘤，本要進行手術又緊急喊停，經增強核磁共振檢查後，診斷結果被推翻。

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麗姨為尋求進一步治療，轉院後醫師看了檢查影像便指出，病灶不僅在「不斷移動」，甚至呈現隧道狀，這是蟲體在腦內爬行後留下的痕跡，基本確定罪魁禍首是「曼氏裂頭絛蟲」。手術竟從她腦中取出一條長8公分的活蟲，術後頭皮發麻、左側肢體發抖的問題也明顯改善。

婦人過去經歷曝光 10幾歲曾用生蛙腿塞牙洞

據悉，麗姨在10幾歲時牙痛，曾依循當地偏方，將生的青蛙腿塞進牙洞中半小時，此外還常飲用山泉水，或是前幾年喝下活蛇泡的酒、吃過生魚片，不過寄生蟲的來源已無從得知。對此醫師提醒，曼氏裂頭絛蟲可在人體內移動，鑽入大腦等重要器官，造成不可逆損傷。其主要寄生在青蛙、蛇等野生動物體內，故生食或用生蛙肉、蛇肉貼敷傷口等民間偏方，極容易導致感染。

報導中也提到，曼氏裂頭絛蟲在臨床上沒有特徵性，容易導致誤診，臨床上首診的誤診率更高達57.7％，手術中或活體組織檢查發生蟲體是最直接的診斷依據。治療方面，手術取出最有效，且必須要完整去除，曼氏裂頭絛蟲剩餘的部分會造成疾病復發。

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