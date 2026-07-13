深圳地鐵廣告被批視覺轟炸　專家：隱性消耗公眾情緒價值

近日有深圳市民反映，部分地鐵廣告色彩強且密度高，給人帶來視覺衝擊，甚至令人不適。《奧一新聞》報道，有專家分析稱，地鐵站是一個高度封閉且缺乏選擇的空間，乘客被迫交出視覺選擇權，只能成為被強制投放廣告的對象。但當品牌退回到最原始的刺激，贏得了流量卻隱性消耗了公眾在通勤路上的情緒價值。



深圳地鐵廣告被指視覺轟炸。（奧一新聞）

深圳地鐵廣告被指視覺轟炸。（小紅書）

有深圳市民舉例稱，例如崗廈站的「麻辣王子」廣告呈現大紅色帶來強烈的視覺衝擊，「魚泡直聘」廣告則遍佈福田站、後海站且多次重複出現。

不少網民稱，這些廣告造成了不適：「想要躲都無法躲，難道不知道這樣的視覺真的很刺眼，很不舒服，很不悅目嗎？」「簡直精神污染。」「地鐵建的乾淨又新，結果給廣告商為了吸睛到處製造視覺垃圾。」「本來上班就煩，看到這些大紅大黃的辣眼轟炸，心情更煩。」

崗廈站的「麻辣王子」廣告呈現大紅色帶來強烈的視覺衝擊。（奧一新聞）

「魚泡直聘」廣告則遍佈福田站、後海站。（奧一新聞）

為什麼這些廣告會引發爭議？

據《奧一新聞》報道，中山大學傳播與設計學院教授馮原解釋，地鐵站是一個高度封閉且缺乏選擇的空間，乘客被迫交出視覺選擇權，只能成為被強制投放廣告的對象。這種簡單粗暴的高飽和度鋪陳，本質上是在利用「強刺激」強製接管視覺皮層。

「魚泡直聘」廣告則遍佈多個地鐵站。（奧一新聞）

後海站的麻辣王子廣告。（奧一新聞）

馮原分析，客觀而言，這種做法在商業曝光上是「高效」的。但當品牌放棄了諸如創意互動、情感共鳴等更高級的溝通方式，退回到最原始的刺激，它贏得了流量，卻隱性消耗了公眾在通勤路上的情緒價值。

深圳市人大代表、關山月美術館館長陳湘波指出，地鐵空間本質上依然是不可忽視的公共空間，無論是地下還是地上，都應當將公共空間統一納入城市視覺環境的統籌治理中。對於廣告的呈現，必須設定相應的底線：「看到的那個密度，色彩的搭配……要讓公眾在視覺的舒適度上要有要求」，不能任由其無限制地過度鋪陳。