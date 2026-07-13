寵物狗狂舔公共飲水機惹衛生問題　網批飼主越界籲推寵物飲水區

不少公園都設有飲水機（內地稱直飲水），但成都、深圳等地近日傳出有飼主帶寵物犬直接使用噴射式飲水機喝水，甚至出現「狗含水龍頭喝水」一幕。



《澎湃新聞》報道，四川成都市民反映「江安拾光公園的直飲水經常看見寵物狗含着喝水」情況。7月10日，成都市溫江區水務局在「問政四川」上回覆稱，已組織運維企業消毒直飲水設施，並督促加強巡查，同時溝通屬地鎮街，由社區和志願者做好文明勸導，確保市民正確使用直飲水設施。

重慶市民也反映，重慶市雲陽縣群益廣場有狗主抱着寵物狗在飲水機喝水。7月1日，雲陽縣住建委回應，公園管理所已對該處的飲水機進行消殺處理，後續將加強巡查監管並增設相關警示標識。

重慶市雲陽縣群益廣場，有狗主抱着寵物狗在廣場飲水機肆意狂飲。（影片截圖）

今年6月，有網民反映深圳深圳灣公園日落劇場附近的飲水機，有寵物狗在一名女子的協助下，攀上平台在飲水機前反覆伸舌舔舐水流。6月5日，深圳灣公園徹底消毒飲水機，並將水龍頭全部更換。

據《深圳市養犬管理條例》，公園屬於禁止攜帶犬隻進入的公共場所，放任寵物污染公共飲水設施、影響公共環境衛生將會受到相應的行政處罰。

深圳灣公園有寵物狗在飲水機前反覆伸舌舔舐水流。（第一現場）

社會對於寵物包容度愈來愈高，不少餐廳、商場也標明「寵物友好」，不文明的養寵行為卻多次激化矛盾。對於寵物犬在飲水機直接喝水引起我輿論，有評論指出，大家並非不滿寵物犬，而是越界的飼主。網民普遍認為，養寵自由不能凌駕於公共安全與規則之上。

據介紹，深圳福田CTI PARK已設有寵物補水站，實現人與寵物飲水分離。不少網民呼籲，建議全國推廣寵物專屬飲水區，既能滿足寵物需求，又能保障公共衛生。