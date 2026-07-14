東莞燒烤攤主被爆偷貓狗虐殺　疑冒充牛羊肉製串燒賣　僅拘留7日

近日，有網民曝光，廣東東莞長安鎮一名燒烤攤攤主涉嫌盜取、虐殺市民飼養的寵物，再將其冒充牛、羊肉製作串燒賣給食客。據受害寵主透露，該名攤主僅被拘留7日，她也未獲得任何賠償。事件曝光後引發不少網民熱議與擔憂，有網民直言，得知黑幕後再也不敢購買任何路邊燒烤，還有多位廣東寵主互相警示，加強看管自家寵物。



「秋波」。（小紅書）

閉路電視顯示，6月21日，「秋波」被附近一名燒烤攤攤主抱走。（小紅書）

男子兩度作案盜殺市民寵物貓狗

事件源於網民「秋波媽媽」的親身經歷。據她稱，6月21日，其飼養的寵物貓「秋波」被偷。她查看閉路電視發現，「秋波」被附近一名燒烤攤攤主抱走並虐殺。事發後，她曾與該名攤主對話，試圖詢問其是否還飼養或持有其他貓，但對方態度冷漠。

事發後，「秋波媽媽」曾與該名攤主對話，試圖詢問其是否還飼養或持有其他貓貓，但對方態度冷漠。（小紅書）

據「秋波媽媽」表示，在「秋波」遇害的17日後，該名男子再度作案，盜取當地市民飼養的狗並將其殺害。案情曝光後，警方迅速介入調查，隨後該名男子遭拘留。

寵主曝光：涉事男子疑將貓狗肉充牛羊肉售賣

「秋波媽媽」整理出多項證據，揭發該燒烤攤的黑心運作模式。她觀察到，涉事男子長期在東莞長安鎮街頭擺設流動燒烤攤，固定夜間出攤售賣串燒。該男子在日間的行蹤極為可疑，常四處遊走、暗中物色街頭、屋苑內市民飼養的寵物貓狗，鎖定目標後實施盜竊並私自宰殺。她懷疑，該男子長期已盜殺的貓、狗肉，假冒成本更高的牛、羊肉製作串燒出售。有網民直言，得知黑幕後再也不敢購買任何路邊燒烤。

涉事男子經營的燒烤攤。（小紅書）

「秋波媽媽」懷疑，該男子長期以盜殺的貓、狗肉，假冒成本更高的牛、羊肉製作串燒出售。（小紅書）

寵主互相提醒加強看管自家寵物

事件曝光也引發當地寵主及市民擔憂。據「秋波媽媽」透露，警方告知相關法規限制，該名涉事男子此次涉案的拘留時間僅7日，她未獲得任何賠償。不少人擔心該男子釋放後會再度作案，繼續偷盜、虐殺市民寵物。

據「秋波媽媽」透露，警方告知相關法規限制，該名涉事男子此次涉案的拘留時間僅7日。（小紅書）

「秋波媽媽」稱未獲得任何賠償。（小紅書）

此外，市民也擔心他將目標轉向流浪貓狗，以不明動物肉製作串燒。目前，東莞眾多寵主紛紛互相提醒，加強看管自家寵物，避免淪為目標。