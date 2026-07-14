東莞燒烤攤主被爆偷貓狗虐殺 疑冒充牛羊肉製串燒賣 僅拘留7日
撰文：吳真銘
出版：更新：
近日，有網民曝光，廣東東莞長安鎮一名燒烤攤攤主涉嫌盜取、虐殺市民飼養的寵物，再將其冒充牛、羊肉製作串燒賣給食客。據受害寵主透露，該名攤主僅被拘留7日，她也未獲得任何賠償。事件曝光後引發不少網民熱議與擔憂，有網民直言，得知黑幕後再也不敢購買任何路邊燒烤，還有多位廣東寵主互相警示，加強看管自家寵物。
男子兩度作案盜殺市民寵物貓狗
事件源於網民「秋波媽媽」的親身經歷。據她稱，6月21日，其飼養的寵物貓「秋波」被偷。她查看閉路電視發現，「秋波」被附近一名燒烤攤攤主抱走並虐殺。事發後，她曾與該名攤主對話，試圖詢問其是否還飼養或持有其他貓，但對方態度冷漠。
據「秋波媽媽」表示，在「秋波」遇害的17日後，該名男子再度作案，盜取當地市民飼養的狗並將其殺害。案情曝光後，警方迅速介入調查，隨後該名男子遭拘留。
寵主曝光：涉事男子疑將貓狗肉充牛羊肉售賣
「秋波媽媽」整理出多項證據，揭發該燒烤攤的黑心運作模式。她觀察到，涉事男子長期在東莞長安鎮街頭擺設流動燒烤攤，固定夜間出攤售賣串燒。該男子在日間的行蹤極為可疑，常四處遊走、暗中物色街頭、屋苑內市民飼養的寵物貓狗，鎖定目標後實施盜竊並私自宰殺。她懷疑，該男子長期已盜殺的貓、狗肉，假冒成本更高的牛、羊肉製作串燒出售。有網民直言，得知黑幕後再也不敢購買任何路邊燒烤。
寵主互相提醒加強看管自家寵物
事件曝光也引發當地寵主及市民擔憂。據「秋波媽媽」透露，警方告知相關法規限制，該名涉事男子此次涉案的拘留時間僅7日，她未獲得任何賠償。不少人擔心該男子釋放後會再度作案，繼續偷盜、虐殺市民寵物。
此外，市民也擔心他將目標轉向流浪貓狗，以不明動物肉製作串燒。目前，東莞眾多寵主紛紛互相提醒，加強看管自家寵物，避免淪為目標。
揭陽4少年當街棍打幼犬 淋油燒死母狗 未滿14歲被送專門學校揭陽4少年棍打火燒虐狗 男星杜江譴責籲立動保法三度被抖音刪文寵物狗狂舔公共飲水機惹衛生問題 網批飼主越界籲推寵物飲水區廣西洪水・片｜流浪動物基地貓狗被沖走 負責人冒死游泳救下70隻全國數千隻貓後肢癱瘓 逾六成食用同品牌貓糧