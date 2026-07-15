內蒙古攝影比賽一等獎現詭異字體　網民斥AI痕跡明顯

近日，內蒙古呼和浩特一場攝影比賽的一等獎作品被網民發現存在明顯AI生成痕跡。事件發酵後，主辦方呼和浩特市文聯展開調查，7月14日發布正式通報，確認圖片並非實拍，隨即撤銷獎項並暫停整個賽事進行整改。



一等獎作品被指有AI痕跡：工人背心上的文字扭曲亂碼

據《中國青年報》報道，2025年呼和浩特全民攝影雙月賽第三期評選結果出爐，名為《灑樂園林》的作品拿下一等獎。畫面拍攝三名環衛工人休憩嬉戲，其中一人向空中潑水。

獲獎名單及作品。（中國青年報）

《灑樂園林》作品。（大河報）

但網民指出，兩名工人身上反光衣的文字扭曲亂碼，是AI繪圖的典型漏洞，質疑該作品由AI生成。相關話題迅速衝上微博熱搜第二名，閱讀量突破百萬，相關獲獎宣傳推文其後被刪除。

大量網民留言對評審流程提出質疑：「一般人一眼看穿是AI生成，做為市級攝影協會專業攝影的人卻看不到，有點說不過去，疑似有內幕交易的嫌疑。」「這三個人幾乎一模一樣啊。」「不用看字，也能看出來是AI。」

微博熱搜２。（中國青年報）

官方調查證實造假 多重處分並全面整改

事件發酵後，主辦方呼和浩特市文學藝術界聯合會展開調查，7月14日發布正式通報，確認《灑樂園林》確實為AI生成，作者並無實地拍攝。

當局隨即公布多項處理措施： 取消該作品所有參賽、參展資格，撤銷全部獎項認定，不納入賽事成果；即時暫停該攝影雙月賽所有活動，展開全面內部整改；追查相關負責人員，按規章追究責任。

通報坦言，本次事件暴露出賽事審核鬆散、評選標准界定不准等問題，未來各類文藝比賽會加強監管審查，守好原創創作底線。

此次事件情況通報。（中國青年報）

早在呼和浩特這起賽事風波發生前，華住集團舉辦的城市主題攝影大賽就曾爆出類似爭議。參賽作品《騎樓舊光》拿下賽事一等獎，可網民放大畫面後發現圖中招牌文字畸變、人物肢體結構錯亂等大量AI生成典型瑕疵。事發後主辦方緊急下架獲獎公示，取消該作品參賽資格，將第二名作品遞補為一等獎。

《騎樓舊光》原圖。（藝術MaxX·城市記憶攝影大賽小程序）