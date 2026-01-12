內地攝影大賽AI照片騙過5位專業評委獲首名　網民嘲：一眼可辨別

近日，話題「AI照片竟然拿了攝影比賽第一名」衝上微博熱搜第一。有網民發帖稱，華住高端酒店品牌舉辦的攝影大賽，獲得第一名的作品，拉曝光再放大看竟是一張AI圖。該事件曝光後，主辦方第一時間撤下了該作品，此前公示文件中的第二名已變更為第一名。對於取消的原因，主辦方稱：作品不符合原創性規則。



話題「AI照片竟然拿了攝影比賽第一名」衝上熱搜第一。（微博）

《封面新聞》報道，這項名為「藝術MaxX·城市記憶攝影大賽」比賽，在華住會旗下上海東方美侖美奐酒店和華住美好家族官方公眾號均有宣傳。

獲獎公示信息顯示，爭議作品《騎樓舊光》原獲綜合獎項第一名，第二名為作品《陸家嘴》，攝影比賽評委由「中國攝影家協會會員」「上海市美術家協會會員」等專業評委共5人組成。

《騎樓舊光》原圖。（藝術MaxX·城市記憶攝影大賽小程序）

此前第一名結果公示。（封面新聞）

此次攝影比賽評委陣容。（廣州華軒美侖美奐酒店公眾號）

根據該網民所說，將第42號作品《騎樓舊光》原圖亮度調大，並將曝光調到過量曝光後，能夠明顯看到圖片右側的數個牌匾出現字體錯亂和字體生成不全。

拉高曝光後的作品。（封面新聞）

該網民稱，這是Al生成圖片的常見錯誤，一眼就可辨別圖片是AI生成的。還有其他例如老人提鳥籠的手指跟手掌連不起來、左側連續兩個涼茶舖牌匾之類的露餡細節。

據了解，該賽事公示日期為1月6日至1月10日23時59分，公示文件現已被刪除。1月10日，上海外灘東方美侖美奐等多家酒店公眾號公佈了最終比賽結果，稱比賽公示期已結束。

11日下午，華住會客服回應稱：「經過內部多方核查，作品不符合原創性規則，經和投稿人溝通後取消了成績。最終結果以公示為準。」 最終獲獎名單中，此前公示文件中的第二名已變更為第一名。