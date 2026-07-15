深圳地鐵廣告太密集被批「辣眼睛」　官方致歉：將整改

近日有深圳市民反映，部份地鐵廣告色彩強烈且密度高，給人帶來視覺衝擊，被批「辣眼睛」。7月15日，深圳地鐵在微信公眾號發文回應稱，已對後海站崗廈北樞紐的高飽和度和重複鋪陳的廣告啟動整改，並正在研究完善站內廣告設置的管理細則。



深圳地鐵廣告被指視覺轟炸。（小紅書）

部份廣告遭網民轟 官方回應：商業邏輯、管理失衡

7月15日，「深圳地鐵」微信公眾號發布文章《聽勸！馬上改！》。文章指出，深圳地鐵關注到市民反映的地鐵後海站高飽和度色彩廣告、車公廟站和高新園站密集的視覺轟炸，以及部份閘機口被廣告堵得嚴嚴實實的問題，對上述情況表示致歉。

崗廈站的「麻辣王子」廣告呈現大紅色帶來強烈的視覺衝擊。（奧一新聞）

深圳地鐵解釋，地鐵廣告的收入不僅用於反哺地鐵建設、設備維護和日常運營，也旨在降低公共交通對財政補貼的依賴，保障線路在可持續服務方面發揮關鍵作用。

部份廣告讓人不舒服，一方面是商業邏輯使然。地鐵空間相對封閉，廣告商看中了車站人流密度大，追求視覺衝擊。另一方面，是深圳地鐵過去對廣告的管理更多聚焦在「內容是否合法合規」，但在色彩搭配、鋪設密度、整體視覺舒適度上仍需優化提升。

「魚泡直聘」廣告則遍佈福田站、後海站。（奧一新聞）

「魚泡直聘」廣告則遍佈多個地鐵站。（奧一新聞）

已針對「問題」廣告啟動整改、逐站排查

深圳地鐵表示，已對後海站崗廈北樞紐的高飽和度和重複鋪設廣告啟動整改，其中，後海站大面積包柱畫面已更新換畫，換乘通道廣告將於7-9月陸續下刊。崗廈北樞紐相關廣告畫面也將於本月啟動更新優化。

深圳地鐵廣告被指視覺轟炸。（奧一新聞）

同時，針對市民反映集中的部份廣告設計粗糙、配色刺眼、過度鋪設閘機口等關鍵區域視覺侵佔問題，深圳地鐵在所轄15條線路內逐站排查、逐項登記並改進。

研究完善站內廣告管理細則

此外，深圳地鐵表示，正在研究完善站內廣告設置的管理細則，探索對廣告的色彩飽和度、連續鋪設密度及視覺舒適度進行更精細化的指引，並建立系統的廣告內容美學准入標準，以填補現有規則中關於「審美體驗」的制度縫隙。

具體而言，將從三個方面入手：提升審核標準，拒絕高飽和度撞色、大面積重複鋪陳的廣告。優化點位佈局，在通行核心區域嚴格顯示廣告密度。引入多元內容，適當增加公益廣告比例。