深圳屋苑向業主派288萬公共收益　現金堆成山　3年累計發逾600萬

7月11日，深圳寶安新安街道海裕社區深業新岸線屋苑喜氣洋洋，業主委員會向全體業主發放2022至2024年屋苑業主公共收益，共計288萬元（人民幣，下同）。



發放公共收益已超600萬元

這是深業新岸線屋苑第二次向業主發放公共收益。2023年，業委會以銀行轉賬方式向全體業主發放了2017至2021年屋苑公共收益316萬元。加上這次，總計發放604萬元。業主雷佳笑着說道：「這是讓業主真真正正得了實惠。」從2006年至今，她在這兒住了整整20年。「業委會一直在幫大家爭取權益。」她回憶，第一次分錢是轉賬，不少人稀裏糊塗，不知道進賬的是什麼錢，「這回現場領現金，感覺完全不一樣，踏實又高興！」

深圳寶安一屋苑給業主發288萬元人民幣現金。（截取自微信視頻號@深圳新聞網）

288萬人民幣主要來源於屋苑電梯廣告費、公共場地租賃費、停車費等公共資源經營收入：

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此次發放的288萬元公共收益，主要來源於屋苑電梯廣告費、公共場地租賃費、停車費等公共資源經營收入。業委會設立收益專用賬戶，每筆收支定期公示，確保賬目清晰透明。業委會主任鄭觀福介紹，在充分徵求業主意見並經業主大會表決通過後，業委會決定將2022至2024年的公共收益結餘全額返還給全體業主。此外，業委會還追收到了之前三年與規劃多出的75個地面停車位的收益65萬元，加上2025年收益，還有100多萬元留待下次發放。

電梯煥新和安防升級獲讚

深業新岸線屋苑佔地面積0.18平方公里，共有24棟66個單元，居住人口3267戶、11222人，是寶安區僅次於桃源居的第二大住宅屋苑。走進屋苑，滿眼綠意，環境格外宜人。居委會和業委會緊挨着，門口兩塊招牌格外醒目。從大門口步行到最裏面要十幾分鐘，但一路走過去，路面乾淨整潔，清爽的路面上常見屋苑跑者跑步的身影。

深業新岸線屋苑（截取自微信視頻號@深圳新聞網）

周文毅此次領到1920.24元，作為住了16年的老業主，他對屋苑讚不絕口：

環境好，管理到位，我打算在這裏住到老。

他特別提到屋苑電梯煥然一新——原來，深業新岸線屋苑建成已逾20年，電梯老化破損問題日益突出。業委會將電梯更新列為重點民生工程，積極要求並監督物業申報符合老舊電梯更新條件的單元。2025年-2026年，屋苑已完成申請國債補貼更新電梯68台；業委會爭取2027年實現國債補貼更新電梯全覆蓋。

不止電梯，業委會還協調深業物業運營集團投入400萬元，對屋苑監控與門禁系統進行全面升級。目前工程已全部完工，全新系統實現全域覆蓋，業主可享受無感通行、遠程開鎖等功能，徹底解決了忘帶門禁卡的不便。高清監控還能精準識別高空拋物等隱患，顯著降低了治安風險。

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「成全區第一個實現電動車外擺的小區」

2023年，深業新岸線屋苑召開業主大會，「禁止電動自行車進入小區」議題高票通過。這一決議曾引發部分業主異議。業委會主動擔當，聯合社區和物業公司疏堵結合開展治理。

過程雖然曲折，結果卻很順利。我們成了全區第一個實現電動車外擺的小區，經驗還在全區推廣。 業委會主任鄭觀福

為了配合這一舉措，業委會協調相關部門在屋苑外圍劃定了2000多個電動自行車停車位，建設了580個充電樁。同時，業委會敦促物業公司在停車位和充電樁處安排安保人員，負責指導和協助業主有序停放、安全充電。如今，屋苑全體業主自覺將電動自行車停放在屋苑以外規劃的停車位上，在全街道率先從根本上消除了電動自行車引發火災的隱患。「雖然多走兩步路，但換來了老人散步安心、孩子玩耍放心，這筆賬值得！」一位業主感慨道。