浙江布偶貓慘遭3流浪狗闖入屋咬死　律師提醒：長期投餵者或擔責

撰文：南方新聞網
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浙江的吳先生反映，前段時間三隻流浪狗衝進家裏，咬死了他的寵物貓，他十分悲痛，更加擔心小區的安全。

兩年前，他搬到了杭州西溪新城市小區，房子是租來的，複式結構，北面有個灌木叢圍起來的小院子，推門就能出去。

浙江的吳先生反映，前段時間三隻流浪狗衝進家裏，咬死了他的寵物布偶貓，他十分悲痛，更加擔心小區的安全。（圖/翻攝自YouTube@1818黃金眼）

3隻流浪狗從半掩的門闖進屋內　寵物布偶貓慘遭咬死：

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吳先生說，6月25日清晨，他早早趕飛機出差去了。當天晚上，幫忙餵貓的鄰居跟他說出事了，他趕緊查看監控，發現早上5點58分左右，三隻狗出現在畫面中，和寵物貓發生衝突，從半掩的門闖進了屋裏。

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吳先生提供了事發後拍的照片，二樓臥室的床鋪上滿是污漬和血跡，現在已經清理過了，但窗簾上還留著痕跡，現場還有不少黑色的動物毛髮。吳先生用小貓生前最喜歡的毯子裹著牠，安排了後事。

吳先生說，他去調查過攻擊小貓的三隻狗，都是流浪狗，而且是有人長期定點投餵的。去年他就向小區管理處投訴過流浪狗，那時還沒想到問題如此嚴重。

事發後他探查發現，小區裏的流浪狗經人投餵，已經形成了聚集點，還有人給牠們做宣傳海報。小區東北角的配電房後面，就是流浪狗的聚集點之一。現場有多個小碗、水盆，還有空的狗糧袋子和帳篷式小窩。這個配電房距離吳先生家百米左右，他推測，正是因為距離近，讓他家遭了殃。

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吳先生認為，流浪狗常年在小區裏生活，如今發生了惡性的事件，管理處脫不開關係。

吳先生給記者看了聊天記錄，去年9月到12月，他曾四次反映流浪狗的問題。管家已經知曉這個情況，通知過安保主管。管理處的鄧經理表示，他們在巡邏過程中，看到流浪狗會驅趕，看到有人投餵，會去溝通：「流浪狗你定期投餵了，以後就是責任人，咬到了幹什麼都是你。」

鄧經理說，事發後他們已經加強了安保巡邏，不過流浪狗到處流竄，他們一時也很難有好的辦法。另外，吳先生曾提出兩萬元（人民幣）的賠償要求，他們公司很難接受。

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屬地綜合執法部門回覆過吳先生，7月1日到場巡查，未發現流浪狗，7月3日聯同管理處在小區巡查，發現一隻黃色流浪狗，「見人就立刻逃離」，「中隊已加強該處的巡查管理」。

記者聯繫了此前到小區巡查的工作人員，其表示以前抓過兩隻，去年至少來了四五趟，近期來了三四趟。「因為這個狗啊，是開放的場地，確實有一定難度，抓了幾次後受驚了，遠遠看到人都不肯靠近，估計要等緩和一點，再叫專門抓狗的來。我跟當事人也講了，他的心情我們很理解，確確實實，流浪狗捕捉工作，有一定難度。」

記者查詢到，中國民法典第1245條規定，飼養的動物造成他人損害的，動物飼養人或者管理人，應當承擔侵權責任；但是，能夠證明損害是因被侵權人故意，或者重大過失造成的，可以不承擔或者減輕責任。

浙江豐國律師事務所律師陳松濤說：「長期固定投餵流浪狗，根據民法典，視為你是管理人，長期投餵的人要承擔相應責任。而且像目前這個情況，要承擔主要責任，物業（管理處）也要承擔責任，管理方面疏忽了什麼的，那麼承擔次要責任。」

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