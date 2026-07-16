上海幼兒園教師虐待16月大BB近半小時　懲處僅警告　網民批罰太輕

近日，上海市民郭女士反映，5月18日，她16個月大的孩子在閔行顓橋常春藤托育園第一天，遭教師虐待長達29分鐘，導致額頭、後腦勺留下明顯傷痕。事發後，郭女士立即報警，警方於6月5日對涉事教師陳某某處以警告行政處罰。7月15日，涉事托育園工作人員回應，園區於6月底已閉園。



BB遭強行壓制29分鐘受傷 涉事教師至今未道歉

內媒《都市現場》報道，郭女士稱，事發當日中午11時50分至12時20分，孩子因不適應午睡哭鬧，遭教師強行壓制。孩子掙扎後頭部反覆磕碰床欄，額頭、後腦勺留下明顯傷痕。她於次日察覺異常，要求查看閉路電視。

閉路電視畫面顯示，孩子因不適應午睡哭鬧，遭教師強行壓制。（都市現場）

據閉路電視畫面顯示，從11時50分開始，孩子一直哭鬧，「老師不僅把他雙手舉過頭頂，還死死把他按在床上，甚至把他的腿也壓住。」郭女士稱，孩子想掙紮起身時，頭剛抬起來，就因為被按著而重重地砸在床欄上，留下傷痕。

孩子後腦勺留下明顯傷痕。（都市現場）

郭女士表示，整個過程中，孩子不斷掙扎，但那位教師始終未停手，持續控制孩子長達29分鐘。事後，園方曾派兩位教師登門道歉，但涉事教師始終未曾露面。 「他們解釋說那位教師是實習期新來的，沒什麼耐心，我要求涉事教師本人來道歉，但一直沒等到人。」

警方對涉事教師作警告處罰 網民批罰太輕

事發後，郭女士立即報警。警方到場核查閉路電視後，於6月5日對涉事教師陳某某依法作出行政處罰決定。據上海市公安局閔行分局出具的《行政處罰決定書》顯示，經警方查明，陳某某在位於閔行區顓衛路189號的常春藤托育園內， 實施了虐待被看護人的違法行為，公安機關最終決定對陳某某處以警告的行政處罰。

涉事托育園。（「上海閔行區顓橋常春藤托育園」微信公眾號）

涉事托育園。（「上海閔行區顓橋常春藤托育園」微信公眾號）

郭女士稱，事後孩子變得極易哭鬧、黏人，心理受到明顯創傷，園方全程未主動溝通致歉、協商賠償。7月15日，涉事常春藤托育園工作人員回應稱，園區於6 月底已閉園，其餘細節不便透露。目前，郭女士已向閔行區法院提起民事訴訟，正在等待立案。

事件引起網民憤怒，「托育園是幫家長照看毫無自保能力的幼兒，不是讓成年人發洩情緒的地方，輕處罰根本起不到震懾作用。」「這麼小的寶寶怎麼下的去手」「這樣的人根本就不配當老師」「這是故意傷害罪！」