重慶男酒後與妻爭吵 掌摑毆打未滿2個月女嬰 涉虐待罪被刑拘
撰文：盛昀
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5月17日，重慶一名36歲男子因酒後與妻子發生爭吵，對未滿2個月大的女兒進行掌摑毆打。重慶市公安局巴南區分局通報稱，男子因涉嫌虐待罪已被該局依法刑事拘留。
5月17日，多名網友發帖稱，在重慶市巴南區有一男子掌摑一名女嬰。網傳影片可聽到男子掌摑哭泣嬰兒並罵：「哭啥子哭。」
《現代快報》報道，有知情人稱，他和男子同在多個微信群。5月17日，該名男子在自己的社交賬號發佈了毆打嬰兒的影片，隨後被其他人轉發入微信群內，該名男子與眾人發生爭吵。
男子涉虐待罪被刑拘
5月18日，重慶市公安局巴南區分局通報稱，經調查，5月17日21時許，徐某（男，36 歲）在巴南區蓮花街道家中，酒後與妻子發生口角，繼而毆打未滿兩個月的女兒，致其受傷。22時許，徐某到公安機關投案自首。
目前，女嬰已及時送醫治療。徐某因涉嫌虐待罪已被該局依法刑事拘留，案件正進一步偵辦中。
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