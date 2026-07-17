奇蹟緣分！上海男隨手幫遊客拍照　發現對方竟是失聯多年台灣堂伯

「幫陌生人拍張照片，竟拍出了失聯多年的親人！」上海市一名男子，日前赴雲南省瀘沽湖看日出，隨手替一名遊客拍照，閒聊過程中發現，對方竟是失聯多年、現居台灣高雄市的堂伯，激動不已。



茫茫人海偶遇台灣親人

《瀟湘晨報》報導，這名陳姓男子表示，9日清晨6時許，他前往瀘沽湖觀賞日出，期間看到一名遊客正在拍照，便主動幫忙拍攝。拍完照片後，兩人聊天交流，沒想到這場偶然相遇竟成為家族團聚的契機。

大陸上海市一名男子，日前赴雲南省瀘沽湖看日出，隨手替一名遊客拍照，閒聊過程中發現，對方竟是失聯多年、現居台灣高雄市的堂伯。（中國旅遊集團官網）

聊天過程中，陳男得知對方祖籍浙江省嘉興市濮院鎮，現居台灣高雄市，之後透過微信傳送照片時，又發現對方姓「費」。這些資訊與陳男多年來從家人口中得知的台灣親戚資料完全吻合。

上海男隨手幫遊客拍照 發現對方竟是失聯親戚▼▼▼

陳男隨即將照片與相關訊息傳給父親，父親看到後立刻詢問，「他爸爸是不是叫費雲峰？」經過電話聯繫與多方查證，雙方最終確認，這名遊客正是陳男家族失聯多年的親人。陳男透露，原來費男的父親、與自己的爺爺是親兄弟，換言之，費男是陳男的堂伯父。而他們多年前失去聯繫，其中一人前往台灣，另一人留在大陸，並被陳姓夫婦收養。

消息傳回家族後，親人們同樣感到不可思議，陳男表示，家族群裏約有20名長輩及同輩成員，大家都認為這場相遇「特別巧合、非常神奇」。費男表示，未來返回大陸時，將前往陳男家中拜訪，延續未完親情連結。

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