江西19歲男失聯逾5個月　疑被16萬轉賣　單親母親赴柬埔寨尋子

江西一名19歲男生，今年7月底離家後失聯，最終行動軌跡指向柬埔寨。其母親費女士已隻身趕赴柬埔寨尋子，該男子疑似被16萬元（人民幣，下同）轉賣，身上有明顯傷痕。



據內媒《封面新聞》消息，葉文斌今年19歲，是江西上饒鉛山縣人。3歲時，其父親去世，和母親費女士相依為命。2024年，葉文斌從當地一所民辦學校畢業後，在南昌地鐵站擔任過半年安檢實習員，實習結束後便返回老家生活。7月28日，葉文斌提出要去江西南昌找朋友玩，遂離家。

葉文斌在南昌地鐵站擔任過半年安檢實習員。（封面新聞）

人在廣西地址在雲南 退房後卻把行李留在酒店

7月30日，一名自稱是雲南邊境的工作人員，用葉文斌的微信給費女士打來了語音電話，告知葉文斌要出境。費女士當即急切請求對方將兒子遣送回來，卻得到「只能勸說孩子自行返回」的回答。當晚，母子二人進行了最後一次視像通話，葉文斌的實時定位在雲南省普洱市。

7月31日至8月6日，葉文斌通過微信與費女士一直保持聯繫，他發送的定位顯示，那幾天都在雲南省逗留。8月7日，葉文斌失聯，費女士撥打其手機顯示「已關機」。

葉文斌自8月7日起失聯。（封面新聞）

8月8日，費女士向鉛山縣公安局報警求助。警方查詢後發現，8月1日，葉文斌實際位於廣西靖西市，還在當地入住了酒店。

等費女士趕到廣西後，經靖西警方核查，葉文斌和同伴8月1日入住當地酒店，8月3日辦理了退房手續，之後兩人乘坐網約車前往龍邦口岸，但行李還遺留在酒店裏。

費女士報警後，警方出示的回執單。（封面新聞）

男子疑似被公司以16萬轉賣 母親赴柬埔寨尋子

費女士稱，經江西鉛山警方查詢，與葉文斌一同乘車的同伴最終去向指向柬埔寨。10月左右，費女士在一個社交平台看到了兒子的相關信息。

群聊截圖顯示，「轉賣一名中國籍豬仔，名：葉文斌，19歲，因一直沒業績不服從管理，在蛇頭手裏10萬人民幣買來，這段時間在公司各種開銷，現16萬人民幣賣出。看上的老闆來公司一手交錢，一手交人。」該文字上方，配有一張葉文斌的照片，手臂和面部都有明顯傷痕。

群聊截圖顯示葉文斌被公司以16萬轉賣。（封面新聞）

費女士托人打聽，確實有過這條轉賣信息，但過了幾天就被下架，這意味着葉文斌很可能已經被轉賣。

目前，費女士已輾轉趕赴柬埔寨尋子，並向中國駐當地大使館反映了相關情況。鉛山縣公安局表示，有專業民警在跟費女士聯繫。