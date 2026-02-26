美三孩母買聖誕禮物失蹤逾二十年　尋回驚揭拋家棄子異地展新生活

美國北卡羅萊納州一名3個孩子的母親，20多年前外出購買聖誕用品後離奇失蹤。



多年來音訊全無的她，近日竟被發現仍然活著，並在另一個地方展開全新生活，消息曝光後讓家人震驚，也留下更多未解的疑問。

美國北卡羅萊納州一名3個孩子的母親在20多年前失蹤，近日終於被尋獲。（Facebook@Bring Michele Hundley Smith Home）

失蹤20多年 3孩母被尋獲「還活著」

羅金厄姆縣警長辦公室（Rockingham County Sheriff’s Office）表示，他們在當地時間20日在一處未公開的地點，尋獲於2001年12月失蹤、時年38歲的女子史密斯（Michele Lyn Hundley Smith），且對方安然無恙，並已悄悄展開新生活。

警方強調，雖然已通知史密斯家人她被尋獲的消息，但目前不會透露她的下落。

家人感到困惑：想問當初為何離開

史密斯的表妹伯德向媒體表示，得知史密斯還活著的消息後，心裡有滿腔的疑問：「我最想問她的問題是，多年前的十二月到底發生了什麼事？是什麼讓妳離開的？」另外，伯德也強調稱自己一直認為史密斯還活著，「我從不認為史密斯會死。我知道她還活著。我一直都有這種感覺。」

史密斯的孩子則在專為尋找史密斯而創建的Facebook帳號發布一篇長文聲明，表達自己的百感交集。他表示：「我欣喜若狂，我憤怒不已，我心碎欲絕，我的心情五味雜陳！我還能和媽媽重歸於好嗎？」

史密斯Michele Lyn Hundley Smith家人分享的舊照（Facebook@Bring Michele Hundley Smith Home）

史密斯的孩子強調，雖然第一反應為一定可以跟媽媽重歸於好，但想到過去所有的傷痛，就覺得自己無法回答這個問題，「即便如此，我的媽媽終究只是個普通人，就像我們所有人一樣」。

史密斯的孩子表示：「當媽媽還是我生活的一部分時，她給我的愛和陪伴，我永遠不會忘記。當然，母女之間也會有爭吵，但現在我唯一能記住的，是我們共同的笑容，我們一起度過的快樂時光，以及我感受到的愛。」

出門買聖誕禮物就失蹤 警方：失蹤原因未釐清

據了解，史密斯2001年為了買聖誕節禮物，離開了在伊甸園的家，前往維珍尼亞州的Kmart超市後便失去消息。

警方表示，當時史密斯的失蹤令人不安，也讓北卡羅萊納州和維珍尼亞州的多個機構，包括聯邦調查局等對其展開無數小時的搜索，並追查多條調查線索但皆無所獲。據了解，當時的尋人啟事顯示，應將史密斯視為「處於危險之中」及「不會主動離開她的孩子」。

目前史密斯的失蹤原因尚不明確。

