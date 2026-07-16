廈門網民為博流量用AI編造女孩高考715分變299分　遭闢謠後被拘

7月1日，在中國各地陸續開放高考成績查詢後，一篇題為《高考估分715查分299，女孩稱試卷不是自己的》的網文在內地網絡傳播，引發熱議。經四川綿陽市教育部門及考試院聯合核查，證實全文純屬虛構，隨後警方調查發現，發佈人為福建廈門籍網民周某，其藉助AI工具批量生成虛假帖文，核心目的是為製造流量、非法牟利。目前周某已被依法行政拘留。



2026年6月10日，考生走出北京師範大學第二附屬中學考點。（新華社）

網民虛構「試卷調包」鬧劇製造恐慌

據《紅星新聞》，該帖文聲稱「四川綿陽考生周某禾」高考估分715分、實際查分僅299分，羅列各科成績為語文71分、數學58分、英語63分、理綜107分，更稱「調閱電子答卷發現筆跡與本人不符」等情節，刻意製造「高考答卷調包」的負面傳言。

據了解，中國絕大多數省份的高考總分為750分（上海為660分，海南為900分）。語文、數學、外語三科每門150分，其餘科目滿分100分。貼文中提到的715分堪稱省級「狀元級」分數。其中，2026年山東省物理類高考狀元的成績正是715分。

該帖文聲稱「四川綿陽考生周某禾」高考估分715分、實際查分僅299分。（紅星新聞）

帖文發佈後迅速引發網民熱議與恐慌。經綿陽市教育體育局與四川省教育考試院聯合核查，本地並無姓名為「周某禾」的考生，帖中全部成績、答卷覆核流程均與官方高考管理規章制度嚴重不符，整篇內容純屬人為編造的不實謠言。

廈門網民使用AI批量造謠遭刑拘

綿陽警方調查發現，帖文發佈人周某為福建廈門籍網民，其利用人工智能工具批量生成虛假網文，核心目的是製造流量熱度、藉機非法牟利。為博取網絡眼球、賺取不當收益，周某利用AI技術編造涉考虛假信息，嚴重擾亂社會秩序。

廈門籍網民周某已被公安機關抓獲。（紅星新聞）

目前，周某已被公安機關抓獲，綿陽市公安機關依法對其作出行政拘留處罰，並依法辦理異地拘留執行手續。