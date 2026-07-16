廈門網民為博流量用AI編造女孩高考715分變299分 遭闢謠後被拘
撰文：盧詩文
出版：更新：
7月1日，在中國各地陸續開放高考成績查詢後，一篇題為《高考估分715查分299，女孩稱試卷不是自己的》的網文在內地網絡傳播，引發熱議。經四川綿陽市教育部門及考試院聯合核查，證實全文純屬虛構，隨後警方調查發現，發佈人為福建廈門籍網民周某，其藉助AI工具批量生成虛假帖文，核心目的是為製造流量、非法牟利。目前周某已被依法行政拘留。
網民虛構「試卷調包」鬧劇製造恐慌
據《紅星新聞》，該帖文聲稱「四川綿陽考生周某禾」高考估分715分、實際查分僅299分，羅列各科成績為語文71分、數學58分、英語63分、理綜107分，更稱「調閱電子答卷發現筆跡與本人不符」等情節，刻意製造「高考答卷調包」的負面傳言。
據了解，中國絕大多數省份的高考總分為750分（上海為660分，海南為900分）。語文、數學、外語三科每門150分，其餘科目滿分100分。貼文中提到的715分堪稱省級「狀元級」分數。其中，2026年山東省物理類高考狀元的成績正是715分。
帖文發佈後迅速引發網民熱議與恐慌。經綿陽市教育體育局與四川省教育考試院聯合核查，本地並無姓名為「周某禾」的考生，帖中全部成績、答卷覆核流程均與官方高考管理規章制度嚴重不符，整篇內容純屬人為編造的不實謠言。
廈門網民使用AI批量造謠遭刑拘
綿陽警方調查發現，帖文發佈人周某為福建廈門籍網民，其利用人工智能工具批量生成虛假網文，核心目的是製造流量熱度、藉機非法牟利。為博取網絡眼球、賺取不當收益，周某利用AI技術編造涉考虛假信息，嚴重擾亂社會秩序。
目前，周某已被公安機關抓獲，綿陽市公安機關依法對其作出行政拘留處罰，並依法辦理異地拘留執行手續。
詆毀袁隆平成果 網紅造謠「雄性不育水稻致人絕育」官媒實名舉報香港衛視高層曝萬科創始人王石被抓 王石駁斥：造謠者交給法律稱霸王茶姬｢準毒品｣致股價大跌 造謠者被採取刑事強制措施內地直播主夫妻博流量造謠大熊貓遭虐待 牟利17萬元被判囚年餘洪水沖走釣魚者、3兒童？內地4人造謠干擾防汛抗災遭查處