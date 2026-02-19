Z世代主導春節團年飯　內地10萬人食海底撈過年　壽司郎預約爆滿

春節過年，在家裏包餃子、圍桌吃傳統盆菜，或到老字號酒樓吃頓團年飯，已不是現在年輕人僅有的選擇。隨著Z世代主導春節，壽司郎、烤匠、海底撈等一眾網紅餐飲品牌，擠進了更多人的團年飯清單。



據《時代財經》報道，截至2月9日，全國海底撈門店已接到超過5萬桌除夕當日的用餐預訂；以每桌團年飯最少2人計算，除夕當晚至少有10萬人在海底撈吃團年飯。

以每桌團年飯最少2人計算，除夕當晚至少有10萬人在海底撈吃團年飯。（海底撈）

深圳海底撈親子友好主題店相關負責人透露，除夕夜門店的10個包間已全部訂滿，大廳僅剩小量空位，「預訂團年飯的顧客多是全家出行，既有深圳本地人，也有留深過年的三代同堂家庭。」北京的顧女士提前一星期訂好了在海底撈的團年飯，今年她和丈夫把雙方父母都接到了北京，「一大家子有老有小，想來想去還是覺得在海底撈吃更有氛圍。」

另一邊，日式迴轉壽司品牌壽司郎同樣人氣爆棚。據壽司郎小程序顯示，2月13日至2月17日（農曆臘月二十六至大年初一），壽司郎北京、上海、廣州、濟南多家門店的就餐時段均已預約滿。

2月13日，壽司郎山東首店在濟南開業，早在開業前一個月，濟南小夥Jack就設好了倒計時、卡著毫秒搶到了2月15日（臘月二十八）晚飯時段的預約號。他是壽司郎的忠實粉絲，此前已在國內吃過19次壽司郎。在他看來，壽司郎的產品整體正宗，且種類多、質量好、性價比高：「10元（人民幣，下同）一碟的吞拿魚大腩壽司油脂豐富口感好，限定推出的鵝肝壽司等8元白碟產品，也很有吸引力。」

Jack帶著家人去食壽司郎，背後有一個特別的想法：「家鄉長輩很少吃壽司，之前日本的連鎖壽司品牌之前也沒開到濟南。帶家人去吃壽司郎，其實就是想讓他們體驗一次『舌尖旅遊』。」他在社交平台上曬出預約截圖後，私信裏還湧進了不少想「買號」的人。

只能當天排隊拿號的川系烤魚品牌烤匠是近年來的內地網紅餐飲品牌之一，今年社交媒體上也不乏「過年有機會吃上烤匠嗎？」的討論。烤匠在成都起家，近兩年烤匠門店進駐北京、西安、上海後，人氣始終居高不下，單店排隊上千桌已是常態。

1月30日，烤匠上海首店開業，當日排隊時長突破13小時。社交媒體上，甚至有早上起床取號的上海消費者發文表示：「吃上烤匠才能過好新年」。在上海獨居的Penny也計劃春節打卡烤匠，她解釋道：「自己不會做飯，就出去吃點好的。而且吃魚意頭好，新年年年有餘。」

網紅餐飲春節行情火熱並非偶然。過去兩年，長時間排隊早已成為這些品牌餐廳的固定就餐環節。2024年8月，壽司郎北京首店開業當日排隊1500桌；2025年4月，壽司郎杭州首店開業後，1個月內線上預約全滿；2025年12月，壽司郎上海雙店齊開，最長等號時間超過14小時。此外，壽司郎位於廣州、深圳等地的成熟門店，周末排隊200至500桌也已是常態。

烤匠同樣被年輕人的排隊熱情包圍，自2024年9月在北京開出首店後，在川渝地區外排隊10小時，幾乎成為了到烤匠吃上飯的「標配」。據報道，烤匠全國代表性門店的日均翻枱率普遍在9至10輪之間。

而各餐飲店推出的親子活動、生日祝福、抽獎、遊戲等，也將用餐與娛樂結合，強化與消費者的情感連結，吸引消費者持續消費成為「死忠粉」。性價比與情緒價值，也成為支撐網紅餐飲品牌人氣的關鍵詞。