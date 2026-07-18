有片｜前國腳申思毆打未成年球員　被曝3天摑20耳光屁股打至瘀青

近日53歲前中國男足國腳申思被爆暴力毆打小球員。據網上影片可見，申思在訓練場上將一名小球員單獨叫出後，隨即狠狠扇出一記耳光。有小球員家長發文，兒子遭到申思掌摑，三天內打了二十餘記耳光，還曬出屁股都被打淤青的圖片。



18日，中國足球協會發佈公告稱，申思已被禁止從事任何與足球有關的活動，將密切關註上海市有關部門對事件的調查進展。據了解，2012年申思因非國家工作人員受賄罪，被判有期徒刑6年，隨後中國足協對他作出終身禁足的處罰。



申思在訓練場上將一名小球員單獨叫出後，隨即狠狠扇出一記耳光。（微博影片截圖）

疑似小球員家長在網上發文控訴申思毆打孩子。（互聯網圖片）

網上影片可見，事發時申思在訓練場上，之後他將一名小球員單獨叫出列，隨即狠狠扇出一記耳光，巴掌力道非常大，直接讓小球員後退數步，還差點摔倒。疑似當事小球員家長在網上發文稱，7月12日申思毆打孩子，且在三天內對小球員打了二十餘記耳光，「他還是未成年的孩子，你怎麼可以一而再再而三地下狠手打他，臉都被你打出手掌印」，另外還放出小球員屁股被打到淤青的圖片。

小球員家長網上發文，稱兒子遭到申思掌摑，還放出屁股都被打淤青的圖片。（微博@苗原Mark）

據《新京報》報道，涉事球員家長已報警，而涉事上海幸運星足球俱樂部知情人士回應稱，申思是以「顧問」身份參與，並非執教和專門帶孩子。

據公開信息顯示，申思系前國腳，曾代表中國男足國家隊多次出戰國際賽事。2012年，申思因在2003年甲A聯賽中收受賄賂操縱比賽，被以非國家工作人員受賄罪判處有期徒刑六年。2013年，中國足球協會終身禁止申思從事任何與足球有關的活動。

申思系前國腳，曾代表中國男足國家隊多次出戰國際賽事。（搜狐新聞）

申思系前國腳，曾代表中國男足國家隊多次出戰國際賽事。（搜狐新聞）

2012年，申思因在2003年甲A聯賽中收受賄賂操縱比賽，被以非國家工作人員受賄罪判處有期徒刑六年。（央視新聞截圖）

7月18日，中國足協協會發佈通報稱，已關注到申思參與足球青訓活動，將關註上海市有關部門對事件的調查進展，調查結果將及時向社會通報。

同日，上海市足球協會發佈通報，指雖然申思未直接參與足球活動，但他一直保留着2006年創立的「上海幸運星足球俱樂部」創始股東身份至今。

對此，上海足協採取兩項重罰措施：一是「上海幸運星」俱樂部被罰禁註冊6個月並罰款2萬元；二是責成俱樂部限期完成股權變更，徹底釐清禁足人員的財產權益與足球業務從業邊界，嚴禁行業禁足人員以任何名義參與足球相關業務。