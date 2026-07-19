廣東消費者稱清風紙巾內驚現活螞蟻　官方致歉：僅收單例反饋

《南方都市報》報道，近日有廣東消費者拍片稱在清風抽紙巾內發現「成千上萬隻活螞蟻」。清風品牌相關負責人回應稱，已與消費者達成雙方認可的和解方案，暫時無法精準判定本次昆蟲進入產品的具體環節，目前僅收到這一例單獨反饋。



廣東消費者稱清風紙巾內驚現活螞蟻。（南方都市報）

網傳影片顯示，清風抽紙內有螞蟻在爬。該名消費者發帖時配文稱：「我從清風的抽紙裏面開出成前上萬隻活螞蟻」。7月16日，該消費者已將多篇投訴帖子刪除，並表示商家已積極解決此事。

廣東消費者稱清風紙巾內驚現活螞蟻。（南方都市報）

7月17日，清風品牌相關負責人表示，就此事給該消費者帶來不好的使用體驗致歉，經核查，涉事產品同批次出廠檢測全部符合國家生活用紙標準，工廠全程高溫滅菌、全封閉自動化生產，生產車間具備完善防蟲消殺體系，生產環節不存在螞蟻混入產品的條件。螞蟻活動受倉儲、居家存放、運輸等多類外部環境影響，暫時無法精準判定本次昆蟲進入產品的具體環節；目前僅收到這一例單獨反饋，暫無同批次其他消費者出現同類問題。

該負責人指出，事件發生後，已與消費者達成雙方認可的和解方案。後續企業將持續完善倉儲、物流全鏈路防蟲防護體系，進一步降低流通環節外部異物侵入風險。