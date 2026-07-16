網民質疑東莞獲獎書法作品「一眼AI」　官方核查屬實緊急撤獎

近期，多地賽事曝出AI生成作品獲獎爭議。一幅榮獲東莞市應急管理局「書法文藝類二等獎」的科普作品，因漢字形態一致、字距過於規整，被網民無情戳穿是「一眼AI」的偽作。

7月15日，東莞市應急管理局新聞宣傳科回應，經核查判定該幅作品確為AI生成內容，已從獲獎名單中撤除。



《縱覽新聞》報道，7月14日，有網民在社交平台發文爆料，2026年東莞市應急優秀作品徵集展播活動第二輪獲獎的作品中，一幅題為《東莞應急科普》的書法作品並非手寫原創，直言「一眼AI」。不少網民討論稱，作品中重複漢字書寫形態完全一致，整體畫面存在多處不符合手寫書法特徵的漏洞。

根據東莞市應急管理局公布的獲獎名單，《東莞應急科普》歸屬書法文藝類，內容以七言詩句的形式整合編排應急科普安全常識，獲評書法文藝類作品二等獎，但作品全篇漢字大小高度統一、字距行距規整刻板，沒有真人手寫書法的運筆頓挫、筆墨輕重變化等自然痕跡。同時，詩句末尾標注的標點符號形態過於標準、統一。

書法作品《東莞應急科普》證實為AI生成。（縱覽新聞）

7月15日，東莞市應急管理局新聞宣傳科工作人員稱，經內部覆核研判，判定《東莞應急科普》為AI生成作品，已第一時間將其從獲獎名單中撤除，並同步更新了公眾號公示內容。

工作人員介紹，本次應急優秀作品徵集展播活動由合作方承辦，賽事評審評分工作也由承辦方邀請專家完成，並非東莞市應急管理局直接評審。專家評審階段重點聚焦作品內容質量，疏忽對作品創作形式、是否為AI生成的核查。

工作人員表示，書法類參賽作品，確實不允許AI創作內容參賽，至於該作者是否被限制參與後續同類賽事，會根據後續活動舉辦規則再作判定。

近期，內蒙古呼和浩特一場攝影比賽的一等獎作品《灑樂園林》亦被網民發現存在明顯AI生成痕跡。事件發酵後，主辦方呼和浩特市文聯展開調查，並於7月14日通報確認為AI生成，並非作者實景原創拍攝，隨即撤銷獎項並暫停賽事進行整改。