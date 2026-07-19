少女報稱遭性侵親父一審判無期　二審認誣告稱管教嚴報假警願頂罪

廣東清遠少女周曉藝（化名），2024年與父親周大明發生激烈爭吵後，向警方報稱遭對方性侵。2025年，法院一審宣判，認定其父周大明犯強姦及猥褻兒童罪罪成，被判終身監禁，他不服上訴。

2026年4月15日，廣東省高級法院二審開庭，已滿18歲的周曉藝自願出庭，當庭承認一審的性侵陳述全屬自己「心生怨恨、意圖脫離家庭管束」而一手捏造的謊言。她在庭審後更致信法官，表示願意承擔誣告的所有法律責任。目前，二審尚未宣判。



《華商報大風新聞》報道，2024年6月22日，當年16歲的周曉藝住在大伯家中，當晚在電話中與父親爆發激烈的言語衝突。次日一早，怒氣未消的她便在表妹的陪伴下到派出所報案，稱遭到父親性侵。

面對女兒言之鑿鑿的控訴，父親周大明隨即被警方逮捕。周母表示，她與丈夫的感情深厚，一家一直同住，他絕不可能做出此等獸行，認為是女兒覺得家中管得太嚴，一時衝動才報警。

2025年8月5日，清遠市中級法院作出一審宣判，認定周大明犯罪性質極其惡劣，嚴重違背人倫道德，犯強姦罪和猥褻兒童罪罪成，判處終身監禁。周大明不服，上訴至廣東省高級法院。

2025年，法院一審宣判認定周大明犯強姦及猥褻兒童罪罪成，被判終身監禁。（微博＠大風新聞）

清遠市中級人民法院。（360百科）

2026年4月15日，廣東省高級法院在清遠市一家法院開庭審理此案，現年18歲的周曉藝以「被害人」身份參加庭審。

周曉藝在二審時自願主動要求出庭作證，她在庭上向合議庭、公訴人及父親辯護人作陳述，承認在一審階段所作的關於父親向她實施強姦、猥褻的陳述均為捏造、誣告，報案動機是因為當初遭父親批評管教心生怨恨，意圖通過誣告達到脫離家庭管束的目的。她表示，當初因為自己不懂事釀成大錯，現在想來很後悔，但不能冤枉父親，想替他洗清冤屈。

周母表示，女兒曾錄製一段2分13秒的影片，澄清此案根本不存在。周曉藝在片中提到，當時她談戀愛並偶爾帶男朋友回家，父親發現後威脅要打死男方，父女因此吵架，男朋友亦與她分手。為了搬出去單獨居住、徹底脫離家庭管束，才編造自己被父親性侵。

周母稱，庭審結束後，女兒向二審法院遞交了一封親筆手寫信。她在信中提到，「我想擁有一個挽回的機會，一個承擔錯誤的機會，不要讓這個錯繼續影響無辜的人，不再因我受到沒理由的痛苦，我願意承擔我所犯下的所有過錯（責任），懇請法官給我一個修改（改正）錯誤和承擔錯誤的機會」。