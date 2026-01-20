中國女留學生誣告英警性侵　性愛錄音揭其主導互動　終判囚6年

英國一名警察遭一名中國籍女留學生指控性侵，然而一段意外錄下的性行為錄音卻顯示女方實為性行為主導者。該女子誣告敗露，被判監6年，服刑後或被遣返中國。



據《每日郵報》（Daily Mail）報道，涉事的李姓女子時年29歲，是中國籍的碩士研究生。2024年11月，李某在英國泰恩河畔新堡（Newcastle upon Tyne）留學期間，與一名事發時非值勤的英國警察合意並發生性行為。事後不到半小時，女子卻報警指控對方性侵，導致該警察被捕。

29歲的李某被定罪，警員手機記錄的性行為錄音成為關鍵證據。（英國警方）

然而，該警察在事前偶然錄下雙方對話，後續未關閉錄音，意外記錄了完整的性行為過程。錄音顯示李某主導互動，成為推翻指控的關鍵證據。李女曾透過WhatsApp私下聯繫該警察，承認誣告並請求協助，但仍遭司法追究。

李某在達勒姆刑事法庭（Durham Crown Court）被判強姦罪名成立。（維基百科）

今年1月16日，李某因誣告及妨礙司法公正，在達勒姆刑事法庭（Durham Crown Court）被判強姦罪名成立，判處6年徒刑。

法官指出，若非錄音證據，警察可能面臨多重強姦指控，並強調虛假指控會打擊真實受害者的舉報意願。此外，法官亦指出李某服刑過半後可申請假釋，屆時可能被遣返中國。