歐洲熱浪│男星劉燁結婚17周年送法籍妻冷氣機　她讚：最浪漫禮物

據河南廣播電視台旗下新媒體《大象新聞》指出，7月5日，中國內地演員劉燁發文慶祝與妻子安娜結婚17周年。安娜則轉發劉燁貼文，稱讚劉燁送給她最浪漫的結婚紀念日禮物：冷氣機！



報導稱，2006年，劉燁與來自法國的攝影師安娜相知相戀，二人2009年在北京結婚，婚後育有一子一女。

今年夏天歐洲酷熱難耐，內地演員劉燁慶祝結婚17周年，送給法國妻子一台冷氣機，被讚是「最浪漫的禮物」。（圖/微博@Anais安娜二當家323）

內地演員劉燁與法籍妻子安娜結婚17年 感情依舊甜蜜：

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7月5日，劉燁在社交平台發文：「在一起二十年，結婚17年，玫瑰婚。」安娜隨後也在微博轉發劉燁貼文稱：「結婚紀念日快樂我的愛，昨天你做了最浪漫的禮物在尼斯（Nice），去給我買到空調，你最厲害！」 網友紛紛稱讚，這真的是今年夏天在法國最浪漫的禮物。

據媒體早前報導，法國公共衛生署的數據顯示，本輪熱浪期間，法國死亡人數明顯上升，僅6月24日至26日3天就記錄了1000多例超額死亡，在高溫紅色預警地區，增幅更為明顯。從年齡結構看，死亡人數的增加涉及所有年齡段。

報導指出，長期以來，許多歐洲人普遍認為冷氣不環保，不僅消耗能源，而且排出的熱風會讓城市變得「更熱」，氣溫上升2至4攝氏度。但今年夏天歐洲多國頻繁出現40℃以上破紀錄高溫，極端高溫甚至讓巴黎鐵塔長高了10厘米，民眾也開始瘋搶冷氣。

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由於今夏酷熱難耐，中國製造的移動分體式冷氣在歐洲成為「爆款」。這款專為歐洲設計的冷氣採窗掛設計，無需破壞建築外牆，用戶可自行安裝，售價從799歐元（約7,150港元）一度被炒高到5000歐元（約4.5萬港元），仍「一機難求」。

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