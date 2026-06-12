被蚊咬別再用手抓　哈佛醫教反直覺止癢神技　2秒見效濕疹也能用

夏日蚊蟲多，被叮咬後的劇烈搔癢感總讓人難以忍受，但越抓往往越腫越癢，甚至抓破皮引發感染，一名受過哈佛大學醫學訓練的專家最近分享一個科學止癢妙招，強調只要改變一個小動作，就能在短時間內緩解癢感，引發網友熱烈迴響。



別再用力抓 醫師教改用「揉搓」止癢

哈佛醫學院畢業且擁有執照的醫師兼作家特里莎帕斯里查（Dr. Trisha Pasricha）近日在IG分享，多數人被蚊子叮後最常聽到的建議就是「別抓」，因為抓了會引起發炎，反而讓狀況更糟，她建議可以改用「兩根手指在患部輕柔揉搓」，如此一來搔癢感便會幾秒鐘內迅速消退，且不會造成皮膚發炎。

蚊子（示意圖/unsplash）

蚊子叮為何特別癢？最新研究揭大腦放大癢覺關鍵

特里莎帕斯里查引述美國邁阿密大學米勒醫學院（University of Miami Miller School of Medicine）的最新研究指出，當蚊子叮咬皮膚後，會刺激局部的神經纖維，形成「癢覺訊號」，但癢的刺激集中在局部，而不是整片皮膚一起反應，當受刺激的神經纖維與周圍未受刺激的神經纖維產生強烈對比時，大腦便會放大這種訊號，產生強烈搔癢感。

輕柔揉搓能止癢 背後科學原理解析

特里莎帕斯里查提到，當我們改用手指在叮咬處及其周圍進行輕柔揉搓時，這個動作會在大腦中產生一個強大的「反向訊號」（counter-signal），而這個新訊號會直接蓋過原本的搔癢訊號，等同於在半路「攔截」，阻止癢覺傳達到大腦，當大腦對「癢」的反應降低，搔癢感便會在短時間內減輕，也比較不容易引發發炎反應，特里莎帕斯里查認為，這個方法也適用於緩解濕疹造成的搔癢。

網友實測大讚超有用：2秒就不癢了

貼文曝光後，不少網友留言大讚有用：

「我剛剛試了一下，這方法真的有效，甚至對乾燥發癢的皮膚部位也有效」

「我大半輩子都在叮咬處周圍瘋狂抓癢，原來只要用揉的就好了」

「剛剛被蚊子咬了，照這個方法做，癢感居然消失了」

「我有時為了忍住不抓會下意識用揉的，沒想到是真的有效」

「拿來試在眼睛周圍的搔癢也很有用」

「原來用揉的就好了，2秒止癢」



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