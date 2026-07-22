14歲童將兩腳紋滿　母怒向紋身店索償20萬　老闆：看不出是未成年

高女士老家是江西的，目前在杭州打工。近日，高女士原本暑假讓14歲兒子過來杭州玩，沒想到孩子偷偷去紋身，而且兩條腿都紋滿了。她質疑紋身店，為什麼沒有核實孩子的年齡。



高女士稱，紋身影響了孩子的求學之路。兒子作為「體育特長生」（在體育運動方面有傑出表現的學生）已被老家一所高中錄取。她問過學校，學校方面建議在三年之內洗掉紋身。因為體育特長生以後要報考體育高校，露出兩條大花腿肯定是不行的。

14歲男孩偷偷去紋身，變成大花腿，家長氣壞。（截取自微信公眾號@1818黃金眼）

高女士要求紋身師賠償20萬元人民幣：

+ 10

高女士諮詢了醫院，她稱紋身造成了心靈傷害，並且後期洗紋身大概要10萬到12萬元（人民幣，下同），每次洗紋身費用要1萬元左右，大概要洗10至14次。

關於紋身店是否有核實年齡，紋身店吳老闆告訴記者 ，高女士兒子個子高，紋身師傅「是疏忽掉了」，當時師傅不知道高女士兒子是未成年人，但有要求其簽署了一份承諾書。

紋身店吳老闆告訴記者 ，當時師傅不知道高女士兒子是未成年人，但有要求其簽署了一份承諾書。（截取自微信公眾號@1818黃金眼）

吳老闆表示，高女士要求他賠償20萬元，他覺得不合理。他建議高女士走司法途徑。

記者把相關情況反映給了屬地市場監管所。高女士反饋，市場監管部門聯繫她，表示會先調查，後期根據情況，該處罰的處罰，該調解的調解。

【延伸閲讀】巴西最多刺青男人要重生 移除170個紋身重拾自我｜附前後對比（點擊放大瀏覽）