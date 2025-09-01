巴西最多刺青男人要重生　移除170個紋身重拾自我｜附前後對比

巴西一名36歲男子利安德羅德蘇薩（Leandro de Souza）曾因全身95%的皮膚布滿紋身，被稱為「巴西最多刺青男人」。



近年他決定走出毒癮深淵，展開移除刺青的重生之路，目前已完成5次手術療程。

全身95%的皮膚布滿刺青的「最多刺青男」。（Instagram@leandrodesouzabless）

據《每日郵報》報道，德蘇薩13歲開始接觸紋身，最初的靈感來自他喜愛的搖滾樂團，包括超脫樂團（Nirvana）、金屬製品（Metallica）等。10年前因離婚打擊，他陷入人生低谷，不僅染上毒癮，更不斷在身上刺青逃避現實。

德蘇薩接受巴西《G1》採訪時表示：

當時我過得不像人，在公開場合時，像馬戲團動物一樣被圍觀。

他坦言那段期間開始接觸古柯鹼（可卡因），並混用迷幻藥、搖頭丸與酒精，生活一度失控。

兩年前，德蘇薩在一間庇護中心接觸信仰後，決定洗去過去的痕跡。他在聖保羅的刺青工作室「Hell Tattoo」接受刺青移除手術，已完成頭部與臉部170多個刺青的移除，未來還需進行3次手術。

「Hell Tattoo」在社群媒體指出，德蘇薩目前已成功找到工作，獲得社會正面回饋。德蘇薩在其擁有近50萬粉絲的Instagram上分享：

感謝主耶穌，第5次面部刺青移除完成了，感恩。我感覺恢復尊嚴了。

