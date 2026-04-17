變態男友購平價紋身機　女子慘遭強逼刻名　全身9成紋滿「標記」

一名荷蘭女子遭前男友強迫紋身，全身近九成面積被刺上超過250個圖案，其中多數為前男友的名字與縮寫，將她標記為「財產」。



這名施虐者透過網購平台購入廉價紋身機，多年來持續對她施暴。目前荷蘭組織已募得超過3萬5千美元（約27萬港元）協助她移除這些紋身。

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受害者九成身體遭紋身覆蓋

《紐約郵報》報導，根據荷蘭組織「Spijt van Tattoo」（紋身後悔）負責人安迪（Andy Han）表示，許多紋身被刻意刺在施虐者認為「曾被其他男人碰觸過的部位，例如胸部與臀部」，外界指出這是一種控制與佔有的手段。募款頁面顯示，這名化名喬可（Joke）的受害者臉部幾乎被深色墨水覆蓋，臉頰與頸部都刺有「Hans」字樣。

該組織指出，目前喬可臉部的紋身已大部分移除，與過去滿臉紋身的照片形成強烈對比。她希望能在今年底前完全去除所有紋身。喬可的前男友曾對她跟蹤、威脅與恐嚇，導致她以酒精與藥物麻痺自己，最終失去自我防衛能力。

喬可聲稱曾向荷蘭當局報案，但至今無人遭到逮捕。安迪表示，任何明理的人都知道，沒有人會自願在眼睛、鼻子或耳朵附近紋身，但由於前男友聲稱她同意，當局在法律上難以追訴。喬可目前已開始接受治療，剩餘募款將捐給其他家暴受害者。她說：

曾經深受傷害的人也能重新站起來，如果我做得到，其他人也可以。

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