東莞「紋面男孩」9歲起紋身　失身分證無法補領　極後悔決心清洗

廣東東莞一名「紋面男孩」清洗紋身的消息在網絡上引起熱議。「紋面男孩」夏朝勇曾因臉部刺青長期無法補辦身分證，導致生活上種種不便。在經歷三次清洗紋身後，臉部刺青大部分已經褪去，終於在今年3月成功取得新身分證。他表示，預計再經過兩次清洗，最快明年年中就能完全清除。



夏朝勇在四年前於湖南長沙遺失身分證，由於身分證拍攝有嚴格規定，面部不能有遮擋，導致他一直無法補辦。沒有身分證的日子裡，他無法辦理手機卡、銀行卡，也無法考取駕照，就連微信實名認證都只能使用父親的帳號。

如今在深圳成功辦理新身分證後，他表示非常開心，不僅可以搭乘大眾運輸工具更方便，也能夠實名註冊各類社群帳號。

根據《紅星新聞》報導，夏朝勇9歲時開始第一次刺青，之後在身體各處刺上大量劣質，甚至未完成的刺青圖案，其中最引人注目的就是臉部的詭異圖案。他曾因全身紋身、不良少年等遊走社會邊緣的危險特質成為網絡紅人，享受過流量帶來的利益，但也迅速成為流量的犧牲品。

到了2022年，種種生活困境接踵而來，讓他下定決心清除臉部刺青。

夏朝勇寫下一段話表示：

紋面男孩的悔悟，在無知的年紀做了選擇，在懂事的年紀一直在承擔後果。

他希望藉由自身經歷告訴未成年人，千萬不要輕易刺青，「因為心智不成熟，並不是每個人都能為自己的年少無知買單。」

延伸閱讀：分手後如何處理情侶紋身？網民創意爆笑大改造 前女友變大猩猩👇👇👇

+ 10

按圖看更多紋身災難👇👇👇

+ 29

延伸閱讀：

5年未收一毛錢！顏正國一席話讓摯友淚崩：你先顧家，我還OK

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】