傳清華姚班實習生日薪5500元　創辦僅20年　姚班學生打入AI核心圈

2026年7月，一則「清華姚班同學曬出DeepSeek實習offer，日薪5500元」的消息引爆網絡。而高薪人才爭奪戰再次將「姚班」推到公眾眼前。據悉，由圖靈獎得主姚期智院士於2005年創辦的「清華學堂計算機科學實驗班」，致力於培養國際頂尖的計算機科學及交叉創新人才。近年來，姚班畢業生持續出現在OpenAI、xAI、DeepSeek等全球頂尖AI團隊，引起廣泛關注。



據悉，由圖靈獎得主姚期智院士於2005年創辦的「清華學堂計算機科學實驗班」，致力於培養國際頂尖的計算機科學及交叉創新人才。圖為姚班畢業生。（清華大學交叉信息學院官網）

姚班實習生日薪高達5500元 數目誇張網民誤以為是月薪

據《江南都市報》報道，2026年7月15日，網傳一名清華姚班學生曬出在DeepSeek實習的薪資單，日薪高達5500元（人民幣，下同）。按每月22個工作日計算，月薪超過12萬元，隨即引發熱議。

由於數字過於誇張，不少網民一度誤以為是月薪，正要為清華學子打抱不平時才發現確實是日薪，紛紛感嘆「DeepSeek工資待遇太恐怖了」。

網傳一名清華姚班學生曬出在DeepSeek實習的薪資單，日薪高達5500元，按每月22個工作日計算，月薪超過12萬元。（江南都市報）

此前官方公佈的普通AGI大模型實習生日薪基準為500元至1000元，月薪約1.1萬至2.2萬元，並額外提供住房補貼，並非每人日薪五千。

因此有網民推測，此薪資被曝出是針對清華姚班等極少數頂尖天才的特殊Offer。不過截至發稿，DeepSeek官方尚未對此回應。

有網民推測，此薪資被曝出是針對清華姚班等極少數頂尖天才的特殊Offer。(Getty)

創辦20年僅750名畢業生 姚班軍團學術與產業雙界突圍

儘管高薪僅針對少數頂尖學生，但這一消息仍然折射出AI行業人才爭奪的激烈程度，也再次將清華姚班推到公眾面前。

公開資料顯示，姚班的正式名稱為清華學堂計算機科學實驗班，由姚期智於2005年創辦。姚期智1946年生於上海，2000年獲得圖靈獎，是目前唯一獲此殊榮的華人學者。2004年，他辭去普林斯頓大學教職，全職回到清華任教。

據清華大學交叉信息研究院數據，截至2025年底，姚班累計培養學生接近1200人，其中已畢業約750人。

清華大學交叉信息研究院院長姚期智。圖為「2024全球繁榮峰會」專題三「科學技術合作和人類未來」。（大會提供圖片)

從畢業生的去向看，姚班在學術界和產業界均有不俗表現。學術界方面，2004級的鬲融和2008級的馬騰宇均曾獲得斯隆研究獎，目前分別在杜克大學（Duke University）和史丹福大學（Stanford University）任教。據清華大學統計，截至2024年，姚班畢業生中已有超過60人進入國際頂尖高校任教。

產業界方面，姚班校友的身影同樣活躍。2026年初，陳立傑全職加入OpenAI，負責數學推理方向的研究。印奇、唐文斌、楊沐三位姚班校友共同創立曠視科技，該公司成立於2011年，是全球最早將深度學習技術應用於人臉識別產品商用的人工智能企業之一。自動駕駛公司小馬智行由姚班首屆學生樓天城創立，公司於2024年在納斯達克上市。

在北京亦莊的自動駕駛示範區內，小馬智行的自動駕駛測試車輛在進行車載設備的道路測試，圖片攝於6月19日。（新華社）

此外，2025年底，年僅27歲的姚順雨從OpenAI跳槽至騰訊，執掌混元技術體系。丁力宇為普林斯頓大學博士、xAI創始團隊核心成員，參與發表Tensor Programs VI論文，為AI大模型訓練提供數學理論基礎。

外界謠傳，OpenAI前研究員姚順雨上億薪資入職騰訊。（網絡圖片）

吳作凡、任之洲是DeepSeek核心研發力量——前者為DeepSeek R1推理模型的核心作者之一，後者主要參與推理模型研發，主攻大模型算法優化與強化學習。

「半壁江山」說法有誇張

不過關於網絡流傳的姚班「撐起全球AI半壁江山」的說法，客觀來看存在誇張成分。全球AI從業者超過200萬，姚班750名畢業生佔比不足0.03%，不能說撐起了一半。

然而，一個每年僅招收三十多人的本科班，二十年培養不到八百名畢業生，卻能持續出現在全球最前沿的AI團隊中，同時催生出多家獨角獸企業，這種人才密度確實罕見。