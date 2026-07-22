內蒙古16歲男孩踹門遭捅殺　事發地傳涉黃　學生風行｢擾嫖｣惡作劇

綜合內媒報道，5月24日凌晨2時，內蒙古一名16歲高中生張瑞峰（化名）與同伴在巷道內對一處平房實施踹門、按喇叭、吹口哨等滋擾行為，隨後張瑞峰遭36歲男子張某持殺羊刀捅刺右胸，送院後不治。多名周邊居民提到，事發地點有涉黃相關傳聞，此前亦有學生上門「搗亂」，稱之為「擾嫖」。



被害者生前影像。（荔枝新聞）

凌晨踹門遭通殺

張瑞峰的體訓隊隊友透露，事發當晚，一行人中有人提議去「探店」。凌晨1時許，一行人到了案發地巷道附近。據烏拉特前旗公安局、旗檢察院消息，當時，張瑞峰是和9名同行人員相約前往案發地居民區，其間有踹房門、按電動自行車喇叭、吹口哨等行為。

有知情人士透露，多名在場人員稱，張瑞峰也曾參與踹門。居住在附近的男性疑犯張某聽到後，從鴻順旅館走出，攜帶一把單刃刀去到巷口，雙方發生言語衝突，張瑞峰等人騎電動車離開，經過張某身邊時，張某捅刺一刀致張瑞峰右側腋下受傷。家屬稱，代理律師查閱案卷後暫未見到巷道內以及行兇過程的閉路電視畫面。

鴻順旅館門牌已被拆除。（中國新聞周刊）

受害者染血衣物。（大河報）

上午8時許，張瑞峰經搶救無效宣告死亡。張瑞峰送院後不治。8時30分，疑犯張某到案被刑事拘留。目前該案現已移交巴彥淖爾市人民檢察院辦理。受害者母親認為，即便孩子存在不當行為，也「錯不致死」。

立案通知書。（荔枝新聞）

事發地傳涉黃

內媒《中國新聞周刊》走訪案發地，多位當地出租車司機、學生及事發地周邊住戶提到，鴻順旅館及涉事平房疑似為涉黃場所。有人稱去過張瑞峰等人踹門的平房，店內有多位中年婦女，對方稱單次服務費用為百八十元，另有額外加價項目。

紅色門牌處即鴻順旅館，右側為事發巷道。（張瑞峰家屬5月25日拍攝/中國新聞周刊）

事發巷道。（張瑞峰家屬拍攝/中國新聞周刊）

曾接觸過疑犯張某的當地人表示，2024年末，張某帶着她和一位朋友去過涉事巷子裏的一處平房，「屋裏有幾名濃妝艷抹的女人，張某當時說他就是保護那群女人的」。張某還曾稱自己有一本「精神病本子」。陳嘉說，疑犯張某曾告訴她，「每隔一兩天就會有孩子去那邊打鬧，他為了追那些敲門的孩子，專門買了輛摩托車。」

一位中學生也表示，在本地學生群體裏，上門滋擾涉黃門店的行為存在已久，他們稱之為「擾嫖」。「我們這個年紀的學生，不少人都跟着去鬧過，就是覺得新奇好玩。」還有中學生稱：「我們一般就是敲門逗弄一下就走，有的人會進去問問價，還有人會在門口喊『警察來了』。」