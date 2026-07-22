安徽女買二手樓天花滲紅血水　拆開竟藏死雞　疑原房東嫌賣虧報復

近日，安徽合肥的楊女士（化名）爆料稱，自己5月通過中介購買的二手房，收房後竟發現屋內吊頂、吊燈、床墊等多處被原房東藏了死雞，散發惡臭、吊頂甚至滲出暗紅色血水。這起事件迅速登上熱搜，引發全網熱議。



據楊女士介紹，這套房子是她5月11日通過中介購買的，合同明確約定屋內家電全部留下。交易期間，原房東就臨時變卦、試圖加價。

安徽合肥的楊女士在最近購買的二手房屋內吊頂、吊燈、床墊等多處被原房東藏了死雞。（截取自抖音@封面新聞）

原來原房東覺得房子賣虧了，於是用「死雞」報復：

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更離譜的是，過戶前原房東擅自拆走家電。楊女士按合同拒絕辦理交房後，對方才不情願地把家電送回，但雙方已經「結下了樑子」。原房東私下認為房子賣虧了，自己裝修、家電投入不少，心中怨氣無處發泄，便想出極端方式報復。

今年7月初，楊女士拿到鑰匙進屋後，一股刺鼻的腐臭味撲面而來。她連續多天開窗通風，臭味始終不散，更詭異的是客廳吊頂縫隙不斷滲出暗紅色血水，屋內蒼蠅亂飛。

楊女士撬開吊頂夾層，眼前一幕讓她頭皮發麻——夾層內塞滿腐爛發臭的死雞。她順着氣味排查全屋：吊燈空腔、主卧床墊底部、櫥櫃夾縫裏，全藏着變質死雞。

楊女士發現吊燈空腔、主卧床墊底部、櫥櫃夾縫裏，全藏着變質死雞。（截取自抖音@封面新聞）

楊女士報警後，民警到場完整取證，多次電話聯繫原房東核實，但對方始終拒接來電，上門也閉門不見，全盤否認。民警判定該行為屬於民事侵權，建議楊女士整理證據通過民事訴訟維權。

負責交易的中介也表示，這是買賣合同糾紛，可以起訴，會全程提供合同、溝通記錄等全部證據，全力配合楊女士起訴原房東，並直言：「如果覺得虧了可以不賣，賣了還做這種事挺不理解的。」

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