百萬粉絲網紅邊牧遭竊案嫌犯移送檢方　官方估值¥2300元惹議

5月11日，網紅邊牧犬「鋤頭」在河南商丘被一對男女偷走並以180元轉賣後遭宰殺。7月21日，「鋤頭」主人郭先生證實，警方以盜竊罪將兩名嫌疑人移送寧陵縣檢察院審查起訴。此外，警方告知，按照市場的寵物價值評估，「鋤頭」的價格為2300元（人民幣，下同），未計入網紅流量商業收益與飼主情感損失，此事引發廣泛熱議，網民質疑估值標準偏低，呼籲完善動物保護相關法規。



嫌犯移送檢方審查起訴 狗主拒和解

百萬網紅邊牧「鋤頭」。（微博）

據《紅星新聞》報道，7月21日，「鋤頭」主人郭先生證實，寧陵縣公安局已完成全部偵查工作，以盜竊罪將涉案男女移送當地檢察院，正式進入審查起訴程序，兩名嫌疑人目前維持取保候審，案發後從未主動聯絡賠償或道歉。

郭先生明確表明絕不接受調解、和解，向檢方表達要求從重判處實刑的意願；待刑事審理程序完結後，他會另行提起民事訴訟，追討尋狗開支、多年飼養成本及精神損害補償。

另外警方告知郭先生，司法鑒定僅將「鋤頭」估值2300元，因其與品牌無正式商業合作合約，犬隻自媒體流量帶來的營利、八年陪伴的情感價值均不納入財物估值，只參考普通寵物初始購入成本計算，該鑒定結果流出後在社交平台引發大量網民不滿與質疑。

網民質疑估值標準偏低 呼籲完善動物保護相關法規

案件新進展引發眾多網民留言表達痛心與質疑，「立個動物保護法很難嗎？」「盜竊罪判不了幾年的，不過能刑就是進步。」「2300元太少了吧，請重新定價。」「我將無條件支持邊牧主人，這不是單單寵物傷害那麼簡單，這是推進動物保護法的齒輪。」「憑什麼商業價值不算？」

亦有不少內地媒體評論指出，當下全國多地存在完整偷狗、運輸、屠宰、販賣產業鏈，民眾寄望本次案件的裁決可起到震懾作用。

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被盜僅三日慘遭屠宰

誰吃了邊牧？百萬網紅邊牧被偷180元賣狗肉館 飼主崩潰：養了8年

據此前報道，「鋤頭」為8歲隕石色邊牧，郭先生飼養長達八年，平日伴隨主人全球自駕拍攝短片，社交賬號累計逾百萬追蹤者，被視作家庭成員。

5月11日，郭先生當時身在國外旅行，「鋤頭」交由父親帶往田地，獨自留守汽車旁時，被一對騎電動車的陌生男女強行帶走，透過路邊監控畫面鎖定兩名嫌疑人。經詢問後得知，二人將「鋤頭」以180元賣給狗肉檔，已於5月14日被屠宰。