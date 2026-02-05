自家邊牧被抓變｢盤中餐｣　中山狗主怒斥偷狗者「他家養兩條狗」

近日，有廣東中山狗主在網上發文聲討，上個月他養的隕石邊牧不慎走丟，後來查出被附近商戶老闆抓住並殘忍吃掉。而商戶老闆家裏養了兩條狗，邊牧之前也和他見過面，沒想到能下此狠手。



雖然事後對方賠償1.3萬元（人民幣，下同），但狗主人表示，情緒依舊很難平復。



中山有狗主稱，自家的隕石邊牧被家附近一家商戶老闆抓走並吃掉。（網絡圖片）

《江南都市報》報道，狗主人稱，邊牧是在遛狗時走丟的，事後他立即報警並懸賞5000元，還找了專業尋狗團隊幫忙，希望狗狗能平安回家。

未曾想，半個月后傳來壞消息，當地派出所告知，狗狗走失第二天被附近一家商戶老闆逮住，並把牠變成｢盤中餐｣。狗主人得知實情後，相當憤怒！因為他在張貼尋狗啟示時，還問過商戶老闆，對方卻撒謊邊牧有來過，但和他家兩隻狗狗玩完后，便離開了。

狗主家附近一位商戶老闆把邊牧抓走並殘忍吃掉。（網絡圖片）

同時狗主人非常不解，｢之前還帶狗去他家門口玩過｣，商戶老闆自己都養兩隻狗狗，怎麽還如此邪惡抓走別人狗狗並吃掉。隨後他在網上曝光商戶老闆惡行，事件讓不少愛狗人士心如刀割，有人前往商戶老闆的店在門口獻花，哀悼死去的邊牧。

隨著事件引發越來越多的關注，狗主人朋友在網上發文稱，事情最後解決的方式就是當地市場局讓商戶老闆閉店，并且讓他賠償狗主人費用。