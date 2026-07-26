怕BB搭機哭鬧！湖北爸貼心準備「百副耳塞發放」　網友激讚高情商

帶嬰幼兒搭乘飛機，不少家長最擔心孩子因為氣壓變化或陌生環境而哭鬧，影響其他乘客。近日，湖北一名陳姓男子帶著一家五口搭乘深夜航班出遊，因為同行的小兒子僅8個月大，擔心寶寶在飛行途中哭鬧造成他人困擾，竟提前準備100副耳塞，在登機後主動發送給周圍旅客，貼心舉動獲得大量網友讚賞。



據內媒《搜狐網》報導，陳男一家搭乘晚間11點多起飛的航班前往廣西旅遊，飛行時間約1個半小時。考量嬰兒可能因飛機升降時的氣壓變化感到不適，陳男早在出發前一週便購買100副隔音耳塞，希望讓其他乘客多一份準備，也盡量降低寶寶可能帶來的不便。

湖北一名爸爸擔心寶寶在航班飛行途中哭鬧造成他人困擾，竟提前準備100副耳塞，在登機後主動發送給周圍旅客。（截取自微博@大象新聞）

該名爸爸貼心舉動獲得乘客理解：

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登機後，陳男拿著耳塞向周圍乘客說明情況，並不停表達歉意：

不好意思，今天帶了一個8個月大的小孩，雖然現在睡著了，但怕等等飛機起降時會吵鬧，所以先跟大家道歉。

不少旅客聽後紛紛回應「沒關係，小孩哭鬧很正常」，展現理解與包容。最後100副耳塞僅送出20多副，多數乘客都笑著婉拒。

幸運的是，這趟旅程中寶寶相當乖巧，僅在飛機起飛與降落時短暫哭了幾聲，很快便被安撫下來，沒有對其他旅客造成太大影響。陳男表示，整趟飛行過程中，機艙內充滿善意，就連空服員看到他同時照顧兩個孩子，也主動上前詢問是否需要協助，讓他感受到旅途中的溫暖。

這段經歷曝光後迅速引發討論，不少網友大讚陳男「做事很周到」。（截取自微博@大象新聞）

這段經歷曝光後迅速引發討論，相關影片播放量突破2000萬次，不少網友大讚陳男「做事很周到」、「高情商又有公德心」，認為提前做好準備，能避免許多不必要的衝突。面對外界稱讚，陳男謙虛表示，自己只是希望不要造成別人的困擾，身為孩子的監護人，本來就應該承擔這份責任。他也提到，平時教育孩子時，便會灌輸在公共場合要顧慮他人感受的觀念，希望透過自身行動示範同理心，讓孩子學會尊重與體諒別人，將善意延續下去。

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