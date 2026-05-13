台灣咖啡店女員工「揹嬰上班」感動無數網民　老闆曝貼心規劃

台南一間路易莎咖啡館日前引發熱議：一名女顧客在消費時發現，站在櫃台的女店員「肚子蓬蓬的」，走近一看才驚覺，對方竟是把小嬰兒背在身上同時上班，畫面令她肅然起敬，讚嘆這是難得一見的「友善媽媽環境」。



貼文在Threads發出後迅速引爆迴響，3天內吸引超過400萬人次觀看。

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不少人感慨職場上願意包容帶嬰上班的環境愈來愈罕見，這樣的友善態度值得被看見。

對此，店家業者也隨即出面回應，感謝顧客的關心與支持，說明對這位媽媽的工作已有特別規劃，不會安排任何危險或過於操勞的任務，並歡迎大家親自前來感受店內的溫暖氛圍。

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