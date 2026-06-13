深圳理髮店¥9.9暖心定價爆紅　殘疾女店長昔日受助今溫暖全城

一家位於深圳龍華的理髮店，門口的海報吸引了不少人注意。海報上，店主張溢梳著兩條長辮，笑容明亮，挎著「為人民服務」字樣的軍綠色帆布包，一旁寫著「20年理髮經驗」，還附上一串令人好奇的頭銜。這家小店裏藏著怎樣的故事？



9.9元，來自雙向奔赴的暖心約定價

沒有花哨的招牌和精緻的裝修，這家名叫「溢剪世界」的理髮店樸素溫馨。開店以來，店裏一直有項不成文的約定：70歲以上老人、退伍軍人、清潔工、殘障朋友，日常剪髮9塊9（人民幣，下同），每月月底全部免費。

深圳龍華一理髮店因9.9元人民幣暖心定價爆紅。（《深視新聞》）

被深圳溫暖過 店主想溫暖更多人：

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談起9塊9的定價，店長張溢坦言：「最開始我是全程免費的，但老人們總說我開店也要生活，非要付款。思來想去就定了9塊9，圖個『長長久久』的吉利，既是他們的心意，也是我想和大家一直走下去的念想。」

遇到有困難的顧客，她也會分文不收，行動不便的老人和殘障朋友，只要一個電話，她就帶著工具直接上門服務，就連需要縫補的衣物，她也會親自上門取送。「因為自己出來打工這麼多年，很少有機會給父母理髮。每次給老人理髮，看到他們臉上的幸福感，就像給自己的父母理髮一樣。」

被深圳溫暖過，所以想溫暖更多人

店長張溢原名張長芬，熟客都會親切地稱呼她「溢姐」，這位笑容明朗的四川妹子背後藏著一段過往。因先天性脊柱側彎，張溢的身高不足1.45米，體重不到75斤（37.5公斤），但她總笑著說：「這是命運給我的一個重重的擁抱」。

2000年，她從四川老家來到深圳時屢屢碰壁，後來一位好心的老闆娘給了她第一份工作，讓她在理髮店學了半年手藝，攢下了一些積蓄。2023年，在龍華街道的扶持下，她有了固定門店「溢剪世界」。

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「深圳是一座有愛的城市，我剛來的時候得到過很多義工和愛心人士的幫助。」這份溫暖在她心裏紮了根，從那時起，她利用業餘時間做志願者，為有需要的人免費理髮，一做就是二十多年。每到月底，她都會為持證的殘障人士、退伍軍人、70歲老人免費剪髮。如今，她的義剪足跡已遍佈深圳9個區、20餘個街道，還先後走進西藏、海南、上海、北京等中國30多個城市，累計為數千人提供公益服務。

「不走出去，永遠不知道自己有多大潛能」

身體的侷限，擋不住張溢那顆嚮往遠方的心，她深知殘障群體心裏那道過不去的「坎」—— 他們走不出的並非家門，而是心裏的陰霾。於是，她決定帶著殘障朋友們一起出去看看世界。

2019年，她和兩位殘障朋友組成「三劍客」，騎三輪車歷時50多天、跋涉6900多公里抵達西藏，這趟旅程也拉開了「溢心萬里行」公益項目的序幕。2025年，在深圳愛心企業支持下，她帶著18位殘障朋友自駕重走長征路。他們爬過了雪山，走過鐵索橋……高原反應的不適與住宿條件的困難沒有攔住他們的腳步。同行的殘障朋友小明說：「不走出去，永遠不知道自己有這麼大的潛能。」

這場遠行讓很多人走出了自卑。同年年底，張溢和團隊獲評「閃亮龍華榜樣的力量」，她站在台上說：「我們雖然身有缺陷，但心中有光。」

讓手藝傳承，讓愛意傳遞

「溢剪世界」 每天營業到晚上10點，不少人慕名而來，他們認的不僅是這份手藝，更是她這個人。張溢還免費向所有人傳授理髮和縫紉手藝，在她看來，一剪一縫的人情溫度，是任何機器都替代不了的。

她還有個樸素的夢想：等孩子再大一點，開著小車「走到哪剪到哪」，幫助更多有需要的人。

從受助者到助人者，從社區小店到萬里善行，張溢用點滴善意溫暖著身邊的人。當旁人問起，為什麼給自己取名「溢」字？她回答道：因為日子要過得喜氣洋溢，你我他也應該攜手同行。正如這個名字，一剪一縫之間，張溢把這份「溢」出去的善意，流進了這座城市的日常。